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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Рединг - Астон Вилла
Рединг - Астон Вилла: обзор матча 09 марта 2013
Рединг
09.03.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
32'
Н. Бэйкер (АГ)
33'
К. Бентеке
45+1'
Г. Агбонлахор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Астон Вилла
Желтая карточка
Д. МакАнуфф
88'
85'
Желтая карточка
Э. Вествуд
Замена
Д. Гатри
️️️️
М. Лейгертвуд
81'
79'
Замена
Д. Беннетт
️️️️
Н. Бэйкер
71'
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
Б. Беннэн
67'
Желтая карточка
К. Бентеке
Замена
Н. Блекмэн
️️️️
Н. Хант
56'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Х. Акпан
56'
Желтая карточка
Н. Хант
55'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Г. Агбонлахор
33'
ГОЛ! 1:1!
К. Бентеке
Пас отдал
А. Вайманн
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Бэйкер
Пас отдал
Х. Акпан
32'
10'
Желтая карточка
М. Лоутон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
28
Стюарт Тэйлор
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Джоби МакАнуфф
ЛП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
16
Ноэль Хант
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
5
Якуба Силла
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Рединг
42
Джонатан Хенли
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЛП
11
Самир Карратерс
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
4-3-3
28
Тэйлор
14
Харт
5
Мариаппа
15
Пирс
12
Келли
11
МакАнуфф
21
Акпан
8
Лейгертвуд
19
Ле Фондре
4
Робсон-Кану
16
Хант
4-1-2-3
1
Гьюзан
38
Лоутон
17
Бэйкер
26
Кларк
12
Влаар
8
Вествуд
5
Силла
10
Беннэн
11
Агбонлахор
20
Бентеке
18
Вайманн
8
Лейгертвуд
23
Гатри
23
Гатри
8
Лейгертвуд
21
Акпан
12
МакКлири
12
МакКлири
21
Акпан
16
Хант
9
Блекмэн
9
Блекмэн
16
Хант
17
Бэйкер
12
Беннетт
12
Беннетт
17
Бэйкер
10
Беннэн
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
10
Беннэн
Остались в запасе
Рединг
Астон Вилла
42
Джонатан Хенли
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
Главный тренер
Брайан МакДермотт
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
49
Саймон Доукинс
ЛП
11
Самир Карратерс
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
42
Джонатан Хенли
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
Остались в запасе
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
49
Саймон Доукинс
ЛП
11
Самир Карратерс
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Рединг - Астон Вилла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Мадейски
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