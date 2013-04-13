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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Фулхэм
Астон Вилла - Фулхэм: обзор матча 13 апреля 2013
Астон Вилла
13.04.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
55'
Ч. Н'Зогбиа
66'
Ф. Делф (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Фулхэм
90'
Замена
Й. Риисе
️️️️
К. Ричардсон
Замена
Д. Бент
️️️️
А. Вайманн
76'
Желтая карточка
Я. Силла
69'
Замена
Б. Холмен
️️️️
Д. Боуэри
69'
Замена
Я. Силла
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
68'
66'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ф. Делф
Пас отдал
Б. Руис
63'
Замена
М. Петрич
️️️️
Г. Карагунис
58'
Желтая карточка
Э. Эно
ГОЛ! 1:0!
Ч. Н'Зогбиа
55'
11'
Замена
С. Манолев
️️️️
Д. Дафф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
22
Брайан Руис
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЛП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
4-1-2-3
1
Гьюзан
12
Влаар
12
Беннетт
17
Бэйкер
38
Лоутон
8
Вествуд
28
Н'Зогбиа
18
Делф
20
Бентеке
18
Вайманн
18
Боуэри
4-4-2
32
Шварцер
27
Ритер
14
Сендерос
4
Хангеланд
15
Ричардсон
16
Дафф
21
Эно
14
Карагунис
18
Эмануэльсон
10
Бербатов
22
Руис
28
Н'Зогбиа
5
Силла
5
Силла
28
Н'Зогбиа
18
Вайманн
10
Бент
10
Бент
18
Вайманн
18
Боуэри
14
Холмен
14
Холмен
18
Боуэри
15
Ричардсон
6
Риисе
6
Риисе
15
Ричардсон
16
Дафф
11
Манолев
11
Манолев
16
Дафф
14
Карагунис
33
Петрич
33
Петрич
14
Карагунис
Остались в запасе
Астон Вилла
Фулхэм
24
Шей Гивен
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЛП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
13
Нил Этеридж
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЛП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Астон Вилла - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Вилла Парк
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