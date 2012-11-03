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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Астон Вилла
Сандерленд - Астон Вилла: обзор матча 03 ноября 2012
Сандерленд
03.11.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
56'
Г. Агбонлахор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Астон Вилла
Желтая карточка
С. Флетчер
89'
84'
Замена
Б. Холмен
️️️️
А. Вайманн
80'
Желтая карточка
К. Бентеке
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Ф. Бардсли
80'
71'
Замена
Э. Стивенс
️️️️
Э. Личай
68'
Желтая карточка
К. Кларк
Замена
Л. Саа
️️️️
К. Гарднер
67'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
С. Сессеньон
67'
56'
ГОЛ! 0:1!
Г. Агбонлахор
Пас отдал
К. Бентеке
45'
+3
Желтая карточка
Э. Личай
Желтая карточка
Ф. Бардсли
33'
11'
Замена
Э. Личай
️️️️
Д. Беннетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
3-5-1-1
22
Миньоле
3
Куэльяр
16
О'Ши
27
Бардсли
29
Сессеньон
6
Каттермол
4
Коулбэк
8
Гарднер
11
Джонсон
7
Ларссон
26
Флетчер
4-1-2-3
1
Гьюзан
38
Лоутон
26
Кларк
12
Беннетт
12
Влаар
8
Вествуд
10
Беннэн
7
Айрленд
20
Бентеке
18
Вайманн
11
Агбонлахор
29
Сессеньон
16
МакКлин
16
МакКлин
29
Сессеньон
27
Бардсли
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
27
Бардсли
8
Гарднер
28
Саа
28
Саа
8
Гарднер
Личай
3
Стивенс
3
Стивенс
Личай
12
Беннетт
2
Личай
2
Личай
12
Беннетт
18
Вайманн
14
Холмен
14
Холмен
18
Вайманн
Остались в запасе
Сандерленд
Астон Вилла
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
Остались в запасе
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Сандерленд - Астон Вилла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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