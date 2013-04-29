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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Сандерленд
Астон Вилла - Сандерленд: обзор матча 29 апреля 2013
Астон Вилла
29.04.2013, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
6 : 1
Завершен
Сандерленд
31'
Р. Влаар
38'
А. Вайманн
55'
К. Бентеке
60'
К. Бентеке
72'
К. Бентеке
89'
Г. Агбонлахор
33'
Д. Роуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Сандерленд
ГОЛ! 6:1!
Г. Агбонлахор
89'
86'
Замена
Д. Воган
️️️️
К. Гарднер
Замена
Д. Бент
️️️️
К. Бентеке
79'
76'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
ГОЛ! 5:1!
К. Бентеке
72'
71'
Красная карточка
С. Сессеньон
66'
Желтая карточка
Д. Роуз
62'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
С. Ларссон
ГОЛ! 4:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Э. Вествуд
60'
ГОЛ! 3:1!
К. Бентеке
55'
ГОЛ! 2:1!
А. Вайманн
Пас отдал
М. Лоутон
38'
34'
Желтая карточка
К. Куэльяр
33'
ГОЛ! 1:1!
Д. Роуз
Пас отдал
Д. Грэм
ГОЛ! 1:0!
Р. Влаар
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
5
Якуба Силла
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
4-1-2-3
1
Гьюзан
12
Влаар
12
Беннетт
17
Бэйкер
38
Лоутон
8
Вествуд
5
Силла
18
Делф
11
Агбонлахор
18
Вайманн
20
Бентеке
4-5-1
22
Миньоле
27
Бардсли
16
О'Ши
3
Куэльяр
3
Роуз
11
Джонсон
7
Ларссон
29
Сессеньон
8
Гарднер
21
Н'Диайе
12
Грэм
20
Бентеке
10
Бент
10
Бент
20
Бентеке
8
Гарднер
22
Мандрон
22
Мандрон
8
Гарднер
7
Ларссон
16
МакКлин
16
МакКлин
7
Ларссон
8
Гарднер
8
Воган
8
Воган
8
Гарднер
Остались в запасе
Астон Вилла
Сандерленд
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
27
Кирен Вествуд
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Остались в запасе
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦФ
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Статистика матча Астон Вилла - Сандерленд
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Вилла Парк
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