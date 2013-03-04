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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Манчестер Сити
Астон Вилла - Манчестер Сити: обзор матча 04 марта 2013
Астон Вилла
04.03.2013, понедельник, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
45+1'
К. Тевес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Манчестер Сити
Желтая карточка
Ф. Делф
90'
+4
90'
+1
Замена
Г. Бэрри
️️️️
Д. Сильва
Замена
К. Эль-Ахмади
️️️️
Э. Вествуд
86'
Замена
С. Доукинс
️️️️
А. Вайманн
84'
Желтая карточка
К. Бентеке
75'
75'
Замена
С. Насри
️️️️
К. Тевес
Замена
Б. Холмен
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
65'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
К. Тевес
Пас отдал
Э. Джеко
25'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Д. Родуэлл
24'
Травма
Д. Родуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Джо Беннетт
ЛЗ
26
Киран Кларк
(К)
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Габриэль Агбонлахор
ЛП
18
Фабиан Делф
ОП
8
Эшли Вествуд
ОП
28
Чарльз Н'Зогбиа
АП
18
Андреас Вайманн
ПП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
(К)
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ОП
6
Хави Гарсия
ОП
42
Яя Туре
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЛП
5
Якуба Силла
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
7
Скотт Синклейр
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Гьюзан
12
Беннетт
26
Кларк
17
Бэйкер
38
Лоутон
18
Делф
8
Вествуд
11
Агбонлахор
18
Вайманн
28
Н'Зогбиа
20
Бентеке
4-2-2-1-1
1
Харт
5
Сабалета
22
Настасич
2
Туре
3
Клиши
6
Родуэлл
6
Хави Гарсия
42
Туре
20
Милнер
21
Сильва
32
Тевес
18
Вайманн
49
Доукинс
49
Доукинс
18
Вайманн
8
Вествуд
20
Эль-Ахмади
20
Эль-Ахмади
8
Вествуд
28
Н'Зогбиа
14
Холмен
14
Холмен
28
Н'Зогбиа
32
Тевес
14
Насри
14
Насри
32
Тевес
21
Сильва
18
Бэрри
18
Бэрри
21
Сильва
6
Родуэлл
10
Джеко
10
Джеко
6
Родуэлл
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Сити
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:55 (прямая)
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