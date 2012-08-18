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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Астон Вилла
Вест Хэм - Астон Вилла: обзор матча 18 августа 2012
Вест Хэм
18.08.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
40'
К. Нолан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Астон Вилла
Замена
М. Майга
️️️️
К. Коул
81'
77'
Замена
Б. Беннэн
️️️️
Ф. Делф
74'
Замена
Г. Гарднер
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Замена
Д. Томкинс
️️️️
К. Нолан
73'
Замена
Д. О'Брайен
️️️️
Д. МакКартни
71'
62'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Б. Холмен
ГОЛ! 1:0!
К. Нолан
Пас отдал
Р. Важ Те
40'
39'
Желтая карточка
К. Кларк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Вест Хэм
30
Стефен Хендерсон
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Алу Диарра
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
17
Крис Херд
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
4-4-1-1
22
Яскилайнен
3
МакКартни
23
Рид
39
Коллинс
55
Демель
31
Тэйлор
16
Нобл
4
Нолан
17
Диаме
12
Важ Те
24
Коул
4-4-2
24
Гивен
38
Лоутон
26
Кларк
17
Бэйкер
12
Влаар
28
Н'Зогбиа
20
Эль-Ахмади
7
Айрленд
18
Делф
10
Бент
14
Холмен
3
МакКартни
17
О'Брайен
17
О'Брайен
3
МакКартни
4
Нолан
5
Томкинс
5
Томкинс
4
Нолан
24
Коул
20
Майга
20
Майга
24
Коул
18
Делф
10
Беннэн
10
Беннэн
18
Делф
28
Н'Зогбиа
20
Гарднер
20
Гарднер
28
Н'Зогбиа
14
Холмен
18
Вайманн
18
Вайманн
14
Холмен
Остались в запасе
Вест Хэм
Астон Вилла
30
Стефен Хендерсон
ВР
12
Алу Диарра
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
17
Крис Херд
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
12
Алу Диарра
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
17
Крис Херд
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Вест Хэм - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Аптон Парк
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