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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Вест Бромвич
Астон Вилла - Вест Бромвич: обзор матча 30 сентября 2012
Астон Вилла
30.09.2012, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
81'
Д. Бент
52'
Ш. Лонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Вест Бромвич
90'
+2
Желтая карточка
Г. Тамаш
ГОЛ! 1:1!
Д. Бент
Пас отдал
Г. Агбонлахор
81'
72'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Ш. Лонг
Замена
Б. Беннэн
️️️️
Ф. Делф
71'
Замена
Д. Бент
️️️️
К. Бентеке
69'
Замена
Э. Личай
️️️️
М. Олбрайтон
66'
52'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Лонг
Пас отдал
Д. Моррисон
45'
Замена
Г. Тамаш
️️️️
Б. Джонс
39'
Замена
Г. Дорранс
️️️️
К. Брант
Желтая карточка
Ф. Делф
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
20
Золтан Гера
АП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
4-3-3
1
Гьюзан
26
Кларк
12
Влаар
12
Беннетт
38
Лоутон
18
Делф
20
Эль-Ахмади
11
Олбрайтон
14
Холмен
20
Бентеке
11
Агбонлахор
4-4-1-1
12
Фостер
36
Маколи
2
Джонс
13
Ольссон
3
Попов
7
Моррисон
22
Якоб
11
Брант
21
Мулумбу
20
Гера
7
Лонг
11
Олбрайтон
2
Личай
2
Личай
11
Олбрайтон
18
Делф
10
Беннэн
10
Беннэн
18
Делф
20
Бентеке
10
Бент
10
Бент
20
Бентеке
2
Джонс
30
Тамаш
30
Тамаш
2
Джонс
11
Брант
18
Дорранс
18
Дорранс
11
Брант
7
Лонг
9
Лукаку
9
Лукаку
7
Лонг
Остались в запасе
Астон Вилла
Вест Бромвич
24
Шей Гивен
ВР
8
Эшли Вествуд
ОП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
12
Люк Дэниэльс
ВР
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
8
Эшли Вествуд
ОП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Астон Вилла - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Вилла Парк
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