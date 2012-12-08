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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Сток Сити
Астон Вилла - Сток Сити: обзор матча 08 декабря 2012
Астон Вилла
08.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Сток Сити
90'
+3
Вторая желтая
Р. Шоттон
Замена
Ф. Делф
️️️️
Б. Беннэн
78'
76'
Замена
П. Крауч
️️️️
К. Джонс
75'
Желтая карточка
Р. Шоттон
68'
Замена
К. Джером
️️️️
М. Этерингтон
Замена
Д. Бент
️️️️
Б. Холмен
66'
Замена
С. Айрленд
️️️️
Г. Агбонлахор
66'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
17
Крис Херд
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-1-2-3
1
Гьюзан
17
Бэйкер
2
Личай
26
Кларк
38
Лоутон
8
Вествуд
17
Херд
10
Беннэн
14
Холмен
20
Бентеке
11
Агбонлахор
4-4-2
31
Бегович
6
Хут
5
Кэмерон
17
Шоукросс
5
Шоттон
4
Уайтхэд
15
Н'Зонзи
12
Уилэн
26
Этерингтон
9
Джонс
19
Уолтерс
10
Беннэн
18
Делф
18
Делф
10
Беннэн
11
Агбонлахор
7
Айрленд
7
Айрленд
11
Агбонлахор
14
Холмен
10
Бент
10
Бент
14
Холмен
9
Джонс
15
Крауч
15
Крауч
9
Джонс
26
Этерингтон
35
Джером
35
Джером
26
Этерингтон
Остались в запасе
Астон Вилла
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Астон Вилла - Сток Сити
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Вилла Парк
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