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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Эвертон
Астон Вилла - Эвертон: обзор матча 25 августа 2012
Астон Вилла
25.08.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Эвертон
74'
К. Эль-Ахмади
3'
С. Пиенаар
31'
М. Феллайни
44'
Н. Елавич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Эвертон
87'
Замена
Д. Хейтинга
️️️️
Н. Елавич
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
81'
ГОЛ! 1:3!
К. Эль-Ахмади
Пас отдал
Э. Личай
74'
71'
Замена
К. Миральяс
️️️️
Д. Гибсон
Замена
А. Вайманн
️️️️
Б. Беннэн
70'
64'
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
С. Нейсмит
Замена
Э. Личай
️️️️
К. Херд
61'
Красная карточка
К. Кларк
58'
Замена
Б. Холмен
️️️️
Н. Дельфунесо
50'
44'
ГОЛ! 0:3!
Н. Елавич
Пас отдал
Л. Бэйнс
31'
ГОЛ! 0:2!
М. Феллайни
Пас отдал
Ф. Ягиелка
3'
ГОЛ! 0:1!
С. Пиенаар
Пас отдал
С. Нейсмит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Стивен Нейсмит
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
18
Фил Невилл
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
25
Маруан Феллайни
АП
21
Леон Осман
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
4-4-2
24
Гивен
26
Кларк
12
Влаар
17
Бэйкер
38
Лоутон
28
Н'Зогбиа
20
Эль-Ахмади
17
Херд
10
Беннэн
30
Дельфунесо
10
Бент
4-4-1-1
1
Ховард
14
Нейсмит
25
Дистен
19
Ягиелка
3
Бэйнс
21
Осман
18
Невилл
24
Гибсон
20
Пиенаар
25
Феллайни
18
Елавич
17
Херд
2
Личай
2
Личай
17
Херд
30
Дельфунесо
14
Холмен
14
Холмен
30
Дельфунесо
10
Беннэн
18
Вайманн
18
Вайманн
10
Беннэн
18
Елавич
5
Хейтинга
5
Хейтинга
18
Елавич
14
Нейсмит
23
Коулмен
23
Коулмен
14
Нейсмит
24
Гибсон
87
Миральяс
87
Миральяс
24
Гибсон
Остались в запасе
Астон Вилла
Эвертон
1
Брэд Гьюзан
ВР
18
Фабиан Делф
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Грэм Берк
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
82
Ян Муха
ВР
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
18
Фабиан Делф
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Грэм Берк
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Астон Вилла - Эвертон
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Вилла Парк
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