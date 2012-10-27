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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Норвич Сити
Астон Вилла - Норвич Сити: обзор матча 27 октября 2012
Астон Вилла
27.10.2012, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Норвич Сити
27'
К. Бентеке
79'
М. Тернер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Норвич Сити
79'
ГОЛ! 1:1!
М. Тернер
Пас отдал
В. Хулахан
Замена
А. Вайманн
️️️️
Б. Холмен
76'
70'
Замена
С. Морисон
️️️️
Б. Джонсон
Замена
Д. Бент
️️️️
К. Бентеке
69'
64'
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
Э. Беннетт
Желтая карточка
К. Херд
63'
Замена
Э. Личай
️️️️
Г. Агбонлахор
54'
Вторая желтая
Д. Беннетт
52'
46'
Замена
Р. Беннетт
️️️️
Р. Мартин
Желтая карточка
Д. Беннетт
29'
ГОЛ! 1:0!
К. Бентеке
Пас отдал
Б. Холмен
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
17
Крис Херд
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Симеон Джексон
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
3-4-3
1
Гьюзан
12
Влаар
12
Беннетт
38
Лоутон
17
Херд
20
Эль-Ахмади
18
Делф
11
Олбрайтон
11
Агбонлахор
14
Холмен
20
Бентеке
4-5-1
26
Радди
4
Бассонг
6
Тернер
16
Мартин
22
Гарридо
13
Пилкингтон
17
Беннетт
6
Теттей
4
Джонсон
14
Хулахан
27
Холт
11
Агбонлахор
2
Личай
2
Личай
11
Агбонлахор
20
Бентеке
10
Бент
10
Бент
20
Бентеке
14
Холмен
18
Вайманн
18
Вайманн
14
Холмен
16
Мартин
6
Беннетт
6
Беннетт
16
Мартин
17
Беннетт
23
Снодграсс
23
Снодграсс
17
Беннетт
4
Джонсон
20
Морисон
20
Морисон
4
Джонсон
Остались в запасе
Астон Вилла
Норвич Сити
24
Шей Гивен
ВР
8
Эшли Вествуд
ОП
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
1
Деклан Радд
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
8
Эшли Вествуд
ОП
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Астон Вилла - Норвич Сити
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Вилла Парк
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