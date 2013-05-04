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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Астон Вилла
Норвич Сити - Астон Вилла: обзор матча 04 мая 2013
Норвич Сити
04.05.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
74'
Г. Холт (П)
55'
Г. Агбонлахор
89'
Г. Агбонлахор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Астон Вилла
Желтая карточка
Р. Беннетт
90'
+5
Замена
С. Джексон
️️️️
Х. Гарридо
90'
+3
89'
ГОЛ! 1:2!
Г. Агбонлахор
Пас отдал
Э. Вествуд
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Р. Снодграсс
86'
79'
Замена
Б. Холмен
️️️️
Я. Силла
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Холт
74'
Замена
К. Камара
️️️️
В. Хулахан
72'
68'
Желтая карточка
К. Бентеке
Желтая карточка
Б. Джонсон
59'
55'
Желтая карточка
Ф. Делф
55'
ГОЛ! 0:1!
Г. Агбонлахор
Пас отдал
Э. Вествуд
27'
Замена
Э. Личай
️️️️
М. Лоутон
18'
Желтая карточка
Д. Беннетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
5
Якуба Силла
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Норвич Сити
1
Ли Камп
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
85
Кей Камара
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
4-5-1
31
Банн
22
Гарридо
6
Беннетт
4
Бассонг
16
Мартин
14
Хулахан
4
Джонсон
13
Пилкингтон
16
Хаусон
23
Снодграсс
27
Холт
4-1-2-3
1
Гьюзан
38
Лоутон
12
Беннетт
17
Бэйкер
12
Влаар
8
Вествуд
5
Силла
18
Делф
11
Агбонлахор
20
Бентеке
18
Вайманн
23
Снодграсс
17
Беннетт
17
Беннетт
23
Снодграсс
14
Хулахан
85
Камара
85
Камара
14
Хулахан
22
Гарридо
11
Джексон
11
Джексон
22
Гарридо
38
Лоутон
2
Личай
2
Личай
38
Лоутон
5
Силла
14
Холмен
14
Холмен
5
Силла
Остались в запасе
Норвич Сити
Астон Вилла
1
Ли Камп
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
10
Бэрри Беннэн
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
1
Ли Камп
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
Остались в запасе
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
10
Бэрри Беннэн
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Норвич Сити - Астон Вилла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
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4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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