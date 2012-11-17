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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Астон Вилла
Манчестер Сити - Астон Вилла: обзор матча 17 ноября 2012
Манчестер Сити
17.11.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
5 : 0
Завершен
Астон Вилла
42'
Д. Сильва
55'
С. Агуэро (П)
65'
К. Тевес (П)
67'
С. Агуэро
73'
К. Тевес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Астон Вилла
82'
Замена
Д. Боуэри
️️️️
К. Бентеке
Замена
С. Синклейр
️️️️
Д. Сильва
75'
ГОЛ! 5:0!
К. Тевес
Пас отдал
С. Насри
73'
Замена
А. Коларов
️️️️
Г. Клиши
72'
Замена
Э. Джеко
️️️️
С. Агуэро
68'
ГОЛ! 4:0!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Тевес
67'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Тевес
Пас отдал
Д. Сильва
65'
62'
Замена
Б. Холмен
️️️️
А. Вайманн
61'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
С. Айрленд
57'
Желтая карточка
Б. Беннэн
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
55'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сильва
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
14
Самир Насри
ЛВ
42
Яя Туре
ОП
18
Гарет Бэрри
ОП
21
Давид Сильва
АП
32
Карлос Тевес
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Габриэль Агбонлахор
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Бэрри Беннэн
ОП
7
Стивен Айрленд
ЦП
18
Андреас Вайманн
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
4-2-3-1
1
Харт
3
Клиши
4
Компани
22
Настасич
13
Майкон
42
Туре
18
Бэрри
14
Насри
32
Тевес
21
Сильва
10
Агуэро
4-2-1-2-1
1
Гьюзан
38
Лоутон
12
Влаар
26
Кларк
3
Стивенс
8
Вествуд
10
Беннэн
7
Айрленд
18
Вайманн
11
Агбонлахор
20
Бентеке
3
Клиши
11
Коларов
11
Коларов
3
Клиши
21
Сильва
7
Синклейр
7
Синклейр
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
10
Джеко
10
Агуэро
20
Бентеке
18
Боуэри
18
Боуэри
20
Бентеке
7
Айрленд
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
7
Айрленд
18
Вайманн
14
Холмен
14
Холмен
18
Вайманн
Остались в запасе
Манчестер Сити
Астон Вилла
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
Главный тренер
Роберто Манчини
24
Шей Гивен
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Манчестер Сити - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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