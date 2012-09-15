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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Суонси
Астон Вилла - Суонси: обзор матча 15 сентября 2012
Астон Вилла
15.09.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Суонси
16'
М. Лоутон
88'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Суонси
ГОЛ! 2:0!
К. Бентеке
Пас отдал
Д. Бент
88'
Желтая карточка
Э. Личай
80'
80'
Замена
И. Шехтер
️️️️
Л. Бриттон
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
Б. Холмен
79'
72'
Замена
Л. Мур
️️️️
Д. Грэм
Замена
К. Бентеке
️️️️
А. Вайманн
71'
Замена
Э. Вествуд
️️️️
С. Айрленд
70'
57'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
У. Раутледж
40'
Желтая карточка
Мичу
Желтая карточка
М. Лоутон
37'
Желтая карточка
К. Кларк
25'
ГОЛ! 1:0!
М. Лоутон
Пас отдал
Б. Беннэн
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Алан Тейт
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Итай Шехтер
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
4-3-3
1
Гьюзан
26
Кларк
12
Влаар
2
Личай
38
Лоутон
10
Беннэн
20
Эль-Ахмади
7
Айрленд
14
Холмен
18
Вайманн
10
Бент
4-1-1-1-3
13
Ворм
5
Тейт
22
Ранхель
5
Уилльямс
4
Дэвис
7
Бриттон
18
Де Гузман
15
Раутледж
25
Мичу
12
Дайер
12
Грэм
7
Айрленд
8
Вествуд
8
Вествуд
7
Айрленд
14
Холмен
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
14
Холмен
18
Вайманн
20
Бентеке
20
Бентеке
18
Вайманн
15
Раутледж
19
Эрнандес
19
Эрнандес
15
Раутледж
7
Бриттон
9
Шехтер
9
Шехтер
7
Бриттон
12
Грэм
27
Мур
27
Мур
12
Грэм
Остались в запасе
Астон Вилла
Суонси
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Астон Вилла - Суонси
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Вилла Парк
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