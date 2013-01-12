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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Саутгемптон
Астон Вилла - Саутгемптон: обзор матча 12 января 2013
Астон Вилла
12.01.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
34'
Р. Ламберт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Саутгемптон
Желтая карточка
А. Вайманн
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
А. Боруц
87'
Замена
С. Де Риддер
️️️️
Л. Шоу
82'
Замена
С. Дэвис
️️️️
Д. Панчеон
Замена
Д. Боуэри
️️️️
Э. Вествуд
78'
77'
Замена
Д. Фокс
️️️️
Г. Рамирес
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
63'
Замена
Б. Беннэн
️️️️
Б. Холмен
46'
34'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Ламберт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Астон Вилла
29
Энди Маршалл
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
3
Даниэль Сиборн
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
20
Ли Таданари
ЦФ
16
Стив Де Риддер
ЦФ
4-1-2-3
1
Гьюзан
3
Стивенс
26
Кларк
17
Бэйкер
38
Лоутон
8
Вествуд
18
Делф
28
Н'Зогбиа
18
Вайманн
14
Холмен
20
Бентеке
4-1-2-1-2
1
Боруц
17
Клайн
4
Йошида
26
Хойвельд
23
Шоу
14
Шнейдерлен
40
Панчеон
4
Корк
11
Рамирес
17
Ламберт
16
Родригес
8
Вествуд
18
Боуэри
18
Боуэри
8
Вествуд
14
Холмен
10
Беннэн
10
Беннэн
14
Холмен
28
Н'Зогбиа
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
28
Н'Зогбиа
23
Шоу
16
Де Риддер
16
Де Риддер
23
Шоу
11
Рамирес
13
Фокс
13
Фокс
11
Рамирес
40
Панчеон
10
Дэвис
10
Дэвис
40
Панчеон
Остались в запасе
Астон Вилла
Саутгемптон
29
Энди Маршалл
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
20
Ли Таданари
ЦФ
1
Келвин Дэвис
ВР
3
Даниэль Сиборн
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Остались в запасе
29
Энди Маршалл
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
Остались в запасе
20
Ли Таданари
ЦФ
1
Келвин Дэвис
ВР
3
Даниэль Сиборн
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Статистика матча Астон Вилла - Саутгемптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Вилла Парк
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