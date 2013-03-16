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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Куинз Парк Рейнджерс
Астон Вилла - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 16 марта 2013
Астон Вилла
16.03.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
3 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
45+2'
Г. Агбонлахор
59'
А. Вайманн
81'
К. Бентеке
23'
Д. Дженас
73'
Э. Таунсенд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Куинз Парк Рейнджерс
88'
Желтая карточка
П. Джи Сун
87'
Замена
Д. Макки
️️️️
П. Джи Сун
Замена
Д. Боуэри
️️️️
А. Вайманн
84'
ГОЛ! 3:2!
К. Бентеке
81'
73'
ГОЛ! 2:2!
Э. Таунсенд
Пас отдал
П. Джи Сун
66'
Замена
А. Таарабт
️️️️
Фабио
ГОЛ! 2:1!
А. Вайманн
59'
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
Я. Силла
58'
46'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Б. Замора
ГОЛ! 1:1!
Г. Агбонлахор
45'
+2
Желтая карточка
А. Вайманн
45'
Желтая карточка
Б. Беннэн
42'
Желтая карточка
Я. Силла
32'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дженас
Замена
Д. Беннетт
️️️️
Н. Бэйкер
21'
13'
Желтая карточка
С. Мбиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
5
Якуба Силла
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Куинз Парк Рейнджерс
20
Жулио Сезар
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
25
Стефан Мбиа
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЛП
11
Самир Карратерс
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
4-1-2-3
1
Гьюзан
12
Влаар
17
Бэйкер
26
Кларк
38
Лоутон
8
Вествуд
5
Силла
10
Беннэн
18
Вайманн
20
Бентеке
11
Агбонлахор
4-3-1-2
20
Сезар
2
Фабио
6
Хилл
4
Самба
3
Босингва
25
Мбиа
16
Дженас
33
Пак Джи Сун
25
Таунсенд
25
Замора
14
Реми
18
Вайманн
18
Боуэри
18
Боуэри
18
Вайманн
17
Бэйкер
12
Беннетт
12
Беннетт
17
Бэйкер
5
Силла
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
5
Силла
25
Замора
30
Хойлетт
30
Хойлетт
25
Замора
2
Фабио
49
Таарабт
49
Таарабт
2
Фабио
33
Пак Джи Сун
12
Макки
12
Макки
33
Пак Джи Сун
Остались в запасе
Астон Вилла
Куинз Парк Рейнджерс
24
Шей Гивен
ВР
49
Саймон Доукинс
ЛП
11
Самир Карратерс
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
28
Брайн Мерфи
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
49
Саймон Доукинс
ЛП
11
Самир Карратерс
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦФ
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Астон Вилла - Куинз Парк Рейнджерс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Вилла Парк
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