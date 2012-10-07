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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Астон Вилла
Тоттенхэм - Астон Вилла: обзор матча 07 октября 2012
Тоттенхэм
07.10.2012, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Астон Вилла
58'
С. Колкер
67'
А. Леннон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Астон Вилла
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
А. Леннон
87'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
К. Демпси
82'
74'
Замена
Б. Беннэн
️️️️
Б. Холмен
Желтая карточка
К. Уокер
73'
Замена
Э. Адебайор
️️️️
Д. Дефо
68'
ГОЛ! 2:0!
А. Леннон
Пас отдал
К. Демпси
67'
66'
Замена
Д. Бент
️️️️
М. Олбрайтон
66'
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
Ф. Делф
ГОЛ! 1:0!
С. Колкер
Пас отдал
Д. Дефо
58'
57'
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
47'
Желтая карточка
Д. Беннетт
27'
Желтая карточка
Ф. Делф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
30
Сандро
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
4-4-1-1
1
Льорис
29
Колкер
36
Галлас
14
Вертонген
2
Уокер
2
Демпси
8
Дембеле
30
Сандро
12
Леннон
18
Бэйл
9
Дефо
4-3-3
1
Гьюзан
38
Лоутон
12
Влаар
12
Беннетт
26
Кларк
11
Олбрайтон
18
Делф
20
Эль-Ахмади
14
Холмен
11
Агбонлахор
20
Бентеке
2
Демпси
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
2
Демпси
12
Леннон
25
Таунсенд
25
Таунсенд
12
Леннон
9
Дефо
25
Адебайор
25
Адебайор
9
Дефо
14
Холмен
10
Беннэн
10
Беннэн
14
Холмен
18
Делф
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
18
Делф
11
Олбрайтон
10
Бент
10
Бент
11
Олбрайтон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Тоттенхэм - Астон Вилла
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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