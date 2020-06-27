Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Невен Суботич - статистика

Завершил карьеру
10 декабря 1988 (37)
#3 | Защитник
192 см | 85 кг
Сербия | США
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Унион
21
1
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Унион
3 : 0
27.06.2020
Фортуна
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Хоффенхайм
4 : 0
20.06.2020
Унион
1' - 62'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Унион
1 : 0
16.06.2020
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Кельн
1 : 2
13.06.2020
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Унион
1 : 1
07.06.2020
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия М
4 : 1
31.05.2020
Унион
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Унион
1 : 1
27.05.2020
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Герта
4 : 0
22.05.2020
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Унион
0 : 2
17.05.2020
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
1 : 2
24.02.2020
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Унион
2 : 3
15.02.2020
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
0 : 2
08.02.2020
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия Д
5 : 0
01.02.2020
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Унион
2 : 0
25.01.2020
Аугсбург
1' - 90'
47'
68'
Германия. Бундеслига, 18 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
18.01.2020
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фортуна
2 : 1
22.12.2019
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Унион
0 : 2
17.12.2019
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Падерборн
1 : 1
14.12.2019
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
2 : 1
29.11.2019
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
2 : 0
23.11.2019
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 3
09.11.2019
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 0
02.11.2019
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Бавария
2 : 1
26.10.2019
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
1 : 0
06.10.2019
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Унион
1 : 2
27.09.2019
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Унион
1 : 2
14.09.2019
Вердер
1' - 89'
80'
89'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Унион
3 : 1
31.08.2019
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Аугсбург
1 : 1
24.08.2019
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион
0 : 4
18.08.2019
РБ Лейпциг
Был в запасе
Главные новости
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
1
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
7
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
2
Суперкомьютер Opta переоценил шансы «Барселоны» и «Реала» на титул в Примере
11:52
Червиченко – о критиках Максименко: «Дуракам всегда чешется»
11:39
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
2
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
4
Пономарев – Акинфееву: «Посоветовал бы заканчивать на хорошей ноте, время ушло»
10:38
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+