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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Унион
Герта - Унион: обзор матча 22 мая 2020
Герта
22.05.2020, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
4 : 0
Завершен
Унион
51'
В. Ибишевич
52'
Д. Лукебакио
61'
М. Кунья
77'
Д. Боята
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Унион
Замена
Л. Самарджич
️️️️
П. Скьельбред
81'
Замена
А. Майер
️️️️
В. Дарида
80'
ГОЛ! 4:0!
Д. Боята
Пас отдал
М. Платтенхардт
77'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
Д. Лукебакио
76'
Замена
К. Пентек
️️️️
В. Ибишевич
75'
72'
Замена
С. Полтер
️️️️
С. Андерссон
72'
Замена
Ф. Кроос
️️️️
Р. Андрих
Желтая карточка
М. Груйич
67'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
М. Кунья
66'
63'
Замена
Ю. Малли
️️️️
М. Бюлтер
63'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
К. Райхель
ГОЛ! 3:0!
М. Кунья
Пас отдал
В. Ибишевич
61'
57'
Замена
Э. Уджа
️️️️
М. Ингвартсен
ГОЛ! 2:0!
Д. Лукебакио
Пас отдал
В. Ибишевич
52'
ГОЛ! 1:0!
В. Ибишевич
Пас отдал
М. Платтенхардт
51'
Желтая карточка
Д. Лукебакио
43'
9'
Желтая карточка
М. Паренсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
10
Матеус Кунья
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
14
Кен Райхель
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Герта
23
Деннис Смарш
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
10
Лазар Самарджич
АП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Унион
1
Мориц Николас
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Энтони Уджа
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Ярстейн
21
Платтенхардт
28
Боята
33
Торунарига
22
Пекарик
8
Груйич
10
Кунья
16
Дарида
5
Скьельбред
14
Лукебакио
11
Ибишевич
4-3-1-2
12
Гикевич
28
Триммель
29
Паренсен
19
Хюбнер
5
Фридрих
14
Райхель
21
Премель
8
Андрих
30
Бюлтер
20
Андерссон
7
Ингвартсен
5
Скьельбред
10
Самарджич
10
Самарджич
5
Скьельбред
10
Кунья
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
10
Кунья
16
Дарида
10
Майер
10
Майер
16
Дарида
14
Лукебакио
24
Дилросун
24
Дилросун
14
Лукебакио
11
Ибишевич
9
Пентек
9
Пентек
11
Ибишевич
14
Райхель
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
14
Райхель
8
Андрих
23
Кроос
23
Кроос
8
Андрих
30
Бюлтер
10
Малли
10
Малли
30
Бюлтер
7
Ингвартсен
11
Уджа
11
Уджа
7
Ингвартсен
20
Андерссон
91
Полтер
91
Полтер
20
Андерссон
Остались в запасе
Герта
Унион
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
23
Деннис Смарш
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
1
Мориц Николас
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
23
Деннис Смарш
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Остались в запасе
1
Мориц Николас
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Герта - Унион
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
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