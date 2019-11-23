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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Боруссия М
Унион - Боруссия М: обзор матча 23 ноября 2019
Унион
23.11.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия М
15'
Э. Уджа
90+2'
С. Андерссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Боруссия М
ГОЛ! 2:0!
С. Андерссон
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Л. Штиндль
Желтая карточка
Ф. Кроос
29'
ГОЛ! 1:0!
Э. Уджа
Пас отдал
М. Ингвартсен
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Унион
1
Мориц Николас
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
21
Юлиус Каде
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
3-2-2-3
12
Гикевич
3
Суботич
13
Шлоттербек
5
Фридрих
3
Ленц
28
Триммель
4
Гентнер
23
Кроос
11
Уджа
20
Андерссон
7
Ингвартсен
4-2-1-1-2
1
Зоммер
22
Ляйнер
30
Эльведи
28
Гинтер
17
Вендт
6
Закария
23
Крамер
10
Нойхаус
7
Херрманн
14
Плеа
9
Тюрам
Остались в запасе
Унион
Боруссия М
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
1
Мориц Николас
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
21
Юлиус Каде
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
1
Мориц Николас
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
21
Юлиус Каде
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Остались в запасе
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Унион - Боруссия М
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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