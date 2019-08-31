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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Боруссия Д
Унион - Боруссия Д: обзор матча 31 августа 2019
Унион
31.08.2019, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия Д
22'
М. Бюлтер
50'
М. Бюлтер
75'
С. Андерссон
25'
П. Алькасер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Боруссия Д
ГОЛ! 3:1!
С. Андерссон
Пас отдал
Ш. Бекер
75'
ГОЛ! 2:1!
М. Бюлтер
50'
25'
ГОЛ! 1:1!
П. Алькасер
Пас отдал
Д. Санчо
ГОЛ! 1:0!
М. Бюлтер
Пас отдал
К. Триммель
22'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
11
Энтони Уджа
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Унион
1
Мориц Николас
ВР
29
Михаэль Паренсен
ЛП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
8
Йосуа Меес
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
4-2-2-2
12
Гикевич
3
Ленц
5
Фридрих
3
Суботич
28
Триммель
8
Андрих
24
Шмидебах
30
Бюлтер
23
Бекер
20
Андерссон
11
Уджа
4-2-3-1
1
Бюрки
2
Хакими
25
Аканджи
26
Пищек
15
Хуммельс
27
Делэни
5
Вайгль
19
Санчо
18
Ройс
8
Брандт
9
Алькасер
Остались в запасе
Унион
Боруссия Д
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Мориц Николас
ВР
29
Михаэль Паренсен
ЛП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Мариус Вольф
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Мориц Николас
ВР
29
Михаэль Паренсен
ЛП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Мариус Вольф
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Унион - Боруссия Д
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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