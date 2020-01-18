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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Унион
РБ Лейпциг - Унион: обзор матча 18 января 2020
РБ Лейпциг
18.01.2020, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Унион
51'
Т. Вернер
57'
М. Забитцер
83'
Т. Вернер
10'
М. Бюлтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Унион
Желтая карточка
А. Айдара
88'
ГОЛ! 3:1!
Т. Вернер
Пас отдал
М. Забитцер
83'
80'
Желтая карточка
М. Паренсен
60'
Желтая карточка
С. Андерссон
ГОЛ! 2:1!
М. Забитцер
57'
ГОЛ! 1:1!
Т. Вернер
51'
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Бюлтер
Пас отдал
С. Андерссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Унион
14
Кен Райхель
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
10
Юнус Малли
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
4-1-2-3
25
Гулачи
23
Хальстенберг
16
Клостерманн
2
Упамекано
20
Мукиэле
10
Адамс
27
Лаймер
20
Забитцер
11
Вернер
14
Шик
28
Нкунку
3-3-1-2
12
Гикевич
5
Фридрих
3
Суботич
3
Ленц
4
Гентнер
8
Андрих
29
Паренсен
30
Бюлтер
20
Андерссон
7
Ингвартсен
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Унион
11
Адемола Лукман
ЦФ
17
Ханнес Вольф
АП
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Кен Райхель
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
10
Юнус Малли
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
17
Ханнес Вольф
АП
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Кен Райхель
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
10
Юнус Малли
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча РБ Лейпциг - Унион
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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