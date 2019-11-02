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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Герта
Унион - Герта: обзор матча 02 ноября 2019
Унион
02.11.2019, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Герта
90'
С. Полтер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Герта
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
М. Ингвартсен
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Полтер
90'
89'
Замена
Д. Зелке
️️️️
М. Миттельштадт
79'
Замена
С. Калу
️️️️
В. Ибишевич
Замена
С. Полтер
️️️️
С. Андерссон
77'
73'
Желтая карточка
Д. Боята
Желтая карточка
К. Шлоттербек
65'
46'
Замена
Э. Левен
️️️️
П. Скьельбред
Замена
Й. Меес
️️️️
М. Бюлтер
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Унион
1
Мориц Николас
ВР
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
8
Йосуа Меес
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Гикевич
3
Суботич
13
Шлоттербек
5
Фридрих
3
Ленц
28
Триммель
4
Гентнер
8
Андрих
30
Бюлтер
20
Андерссон
7
Ингвартсен
3-3-1-2-1
22
Ярстейн
27
Вольф
4
Штарк
28
Боята
24
Клюнтер
8
Груйич
7
Миттельштадт
5
Скьельбред
14
Лукебакио
24
Дилросун
11
Ибишевич
7
Ингвартсен
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
7
Ингвартсен
30
Бюлтер
8
Меес
8
Меес
30
Бюлтер
20
Андерссон
91
Полтер
91
Полтер
20
Андерссон
5
Скьельбред
23
Левен
23
Левен
5
Скьельбред
7
Миттельштадт
9
Зелке
9
Зелке
7
Миттельштадт
11
Ибишевич
8
Калу
8
Калу
11
Ибишевич
Остались в запасе
Унион
Герта
23
Шеральдо Бекер
ПВ
1
Мориц Николас
ВР
23
Феликс Кроос
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
8
Ондрей Дуда
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
Главный тренер
Анте Чович
Остались в запасе
23
Шеральдо Бекер
ПВ
1
Мориц Николас
ВР
23
Феликс Кроос
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Остались в запасе
8
Ондрей Дуда
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Анте Чович
Статистика матча Унион - Герта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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