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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Вердер
Унион - Вердер: обзор матча 14 сентября 2019
Унион
14.09.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Вердер
14'
С. Андерссон (П)
5'
Д. Классен (П)
55'
Н. Фуллкруг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Вердер
90'
+1
Вторая желтая
Н. Шахин
Вторая желтая
Н. Суботич
89'
83'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
Желтая карточка
Н. Суботич
80'
76'
Желтая карточка
Н. Шахин
55'
ГОЛ! 1:2!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
Н. Шахин
Желтая карточка
К. Триммель
54'
19'
Желтая карточка
Н. Фуллкруг
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Андерссон
14'
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Классен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
11
Энтони Уджа
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Дэви Классен
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Унион
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
8
Йосуа Меес
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
44
Симон Штрауди
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
4-2-2-2
12
Гикевич
3
Ленц
3
Суботич
5
Фридрих
28
Триммель
8
Андрих
4
Гентнер
30
Бюлтер
23
Бекер
20
Андерссон
11
Уджа
3-1-1-2-3
1
Павленка
23
Гебре Селасси
32
Фридль
5
Ланг
36
Гросс
8
Шахин
18
Классен
32
Биттенкурт
10
Осако
10
Фуллкруг
19
Эггештайн
Остались в запасе
Унион
Вердер
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
14
Бенжамин Голлер
ПВ
1
Стефанос Капино
ВР
44
Симон Штрауди
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Остались в запасе
14
Бенжамин Голлер
ПВ
1
Стефанос Капино
ВР
44
Симон Штрауди
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Унион - Вердер
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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