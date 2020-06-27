Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Фортуна
Унион - Фортуна: обзор матча 27 июня 2020
Унион
27.06.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
3 : 0
Завершен
Фортуна
26'
Э. Уджа
54'
К. Гентнер
90'
С. Абдуллахи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Фортуна
ГОЛ! 3:0!
С. Абдуллахи
Пас отдал
К. Гентнер
90'
Замена
М. Паренсен
️️️️
М. Бюлтер
81'
74'
Замена
Ж. Циммер
️️️️
К. Караман
73'
Желтая карточка
Д. Ковнацки
Замена
Ш. Бекер
️️️️
Г. Премель
66'
62'
Замена
М. Зуттнер
️️️️
Н. Гисельман
Замена
М. Шмидебах
️️️️
Й. Меес
62'
62'
Замена
А. Моралес
️️️️
А. Бодзек
62'
Замена
Д. Ковнацки
️️️️
С. Скрыбски
Замена
Ю. Малли
️️️️
Ф. Кроос
61'
Замена
С. Абдуллахи
️️️️
Э. Уджа
61'
ГОЛ! 2:0!
К. Гентнер
Пас отдал
Э. Уджа
54'
29'
Замена
А. Хоффманн
️️️️
Занка
ГОЛ! 1:0!
Э. Уджа
Пас отдал
Й. Меес
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
23
Феликс Кроос
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Унион
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
21
Юлиус Каде
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
10
Юнус Малли
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Робин Бормут
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
4-3-1-2
12
Гикевич
5
Фридрих
13
Шлоттербек
14
Райхель
28
Триммель
23
Кроос
21
Премель
4
Гентнер
30
Бюлтер
11
Уджа
8
Меес
4-2-2-2
33
Кастенмайер
25
Занка
25
Циммерманн
23
Айхан
17
Гисельман
13
Бодзек
27
Томми
7
Скрыбски
7
Штегер
19
Караман
10
Хеннингс
21
Премель
23
Бекер
23
Бекер
21
Премель
30
Бюлтер
29
Паренсен
29
Паренсен
30
Бюлтер
8
Меес
24
Шмидебах
24
Шмидебах
8
Меес
23
Кроос
10
Малли
10
Малли
23
Кроос
11
Уджа
20
Абдуллахи
20
Абдуллахи
11
Уджа
19
Караман
8
Циммер
8
Циммер
19
Караман
17
Гисельман
29
Зуттнер
29
Зуттнер
17
Гисельман
25
Занка
4
Хоффманн
4
Хоффманн
25
Занка
13
Бодзек
27
Моралес
27
Моралес
13
Бодзек
7
Скрыбски
9
Ковнацки
9
Ковнацки
7
Скрыбски
Остались в запасе
Унион
Фортуна
29
Флориан Флеккер
ПВ
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
21
Юлиус Каде
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Робин Бормут
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
29
Флориан Флеккер
ПВ
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
21
Юлиус Каде
ЦП
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Робин Бормут
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Унион - Фортуна
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
Новости команд
Все
Унион
Фортуна
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
2024.08.01 16:40
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
2024.05.28 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
2024.04.03 23:35
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
2024.04.03 10:33
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
2024.04.03 09:34
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+