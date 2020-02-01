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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Унион
Боруссия Д - Унион: обзор матча 01 февраля 2020
Боруссия Д
01.02.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
5 : 0
Завершен
Унион
13'
Д. Санчо
18'
Э. Холанд
68'
М. Ройс (П)
70'
А. Витсель
76'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Унион
ГОЛ! 5:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Ю. Брандт
76'
ГОЛ! 4:0!
А. Витсель
Пас отдал
Д. Санчо
70'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Ройс
68'
64'
Желтая карточка
М. Фридрих
ГОЛ! 2:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Ю. Брандт
18'
ГОЛ! 1:0!
Д. Санчо
Пас отдал
Р. Геррейру
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Юнус Малли
АП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
27
Марио Гетце
АП
Унион
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Бюрки
26
Пищек
25
Аканджи
15
Хуммельс
22
Геррейру
2
Хакими
28
Витсель
8
Брандт
18
Ройс
19
Санчо
9
Холанд
3-2-2-2-1
12
Гикевич
13
Шлоттербек
5
Фридрих
3
Суботич
28
Триммель
3
Ленц
4
Гентнер
8
Андрих
10
Малли
30
Бюлтер
20
Андерссон
Остались в запасе
Боруссия Д
Унион
10
Джованни Рейна
АП
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Торган Азар
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
23
Шеральдо Бекер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
21
Гриша Премель
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
10
Джованни Рейна
АП
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Торган Азар
ЛВ
Остались в запасе
23
Шеральдо Бекер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
21
Гриша Премель
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Боруссия Д - Унион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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