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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Унион
Падерборн - Унион: обзор матча 14 декабря 2019
Падерборн
14.12.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Унион
33'
К. Прегер
7'
М. Ингвартсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Унион
Желтая карточка
К. Гясула
85'
Желтая карточка
Б. Золински
82'
72'
Желтая карточка
Й. Меес
59'
Желтая карточка
К. Триммель
36'
Желтая карточка
М. Паренсен
ГОЛ! 1:1!
К. Прегер
Пас отдал
К. Гясула
33'
20'
Желтая карточка
М. Ингвартсен
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Ингвартсен
Пас отдал
К. Ленц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
25
Леопольд Цингерле
ВР
21
Лоран Янс
ВР
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
19
Себастьян Василиадис
ЦП
52
Клаус Гясула
ЦП
10
Кай Прегер
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
80
Каули
АП
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Унион
1
Мориц Николас
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
11
Энтони Уджа
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
3-2-1-3
25
Цингерле
4
Шонлау
15
Килиан
29
Коллинс
19
Василиадис
52
Гясула
18
Антви-Адджей
45
Мамба
31
Золински
10
Прегер
4-3-1-2
12
Гикевич
28
Триммель
5
Фридрих
19
Хюбнер
3
Ленц
4
Гентнер
8
Андрих
29
Паренсен
30
Бюлтер
20
Андерссон
7
Ингвартсен
Остались в запасе
Падерборн
Унион
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
80
Каули
АП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
23
Шеральдо Бекер
ПВ
1
Мориц Николас
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
80
Каули
АП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Остались в запасе
23
Шеральдо Бекер
ПВ
1
Мориц Николас
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Падерборн - Унион
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Бентелер-Арена
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