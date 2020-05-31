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Боруссия М - Унион
Боруссия М - Унион: обзор матча 31 мая 2020
Боруссия М
31.05.2020, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
4 : 1
Завершен
Унион
17'
Ф. Нойхаус
41'
М. Тюрам
59'
М. Тюрам
81'
А. Плеа
50'
С. Андерссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Унион
Замена
О. Вендт
️️️️
Р. Бенсебаини
90'
Замена
М. Дукуре
️️️️
Ф. Нойхаус
90'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Л. Штиндль
82'
Замена
И. Траоре
️️️️
Й. Хофманн
82'
ГОЛ! 4:1!
А. Плеа
Пас отдал
Р. Бенсебаини
81'
80'
Замена
Э. Уджа
️️️️
К. Гентнер
80'
Замена
Ю. Малли
️️️️
М. Ингвартсен
Замена
К. Крамер
️️️️
П. Херрманн
72'
65'
Замена
Й. Меес
️️️️
Ю. Рюэрсон
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
61'
60'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
К. Ленц
ГОЛ! 3:1!
М. Тюрам
Пас отдал
А. Плеа
59'
50'
ГОЛ! 2:1!
С. Андерссон
Пас отдал
М. Ингвартсен
46'
Замена
Ф. Кроос
️️️️
Н. Суботич
Желтая карточка
С. Ляйнер
43'
ГОЛ! 2:0!
М. Тюрам
Пас отдал
А. Плеа
41'
Желтая карточка
Й. Хофманн
33'
30'
Желтая карточка
М. Фридрих
19'
Желтая карточка
М. Бюлтер
ГОЛ! 1:0!
Ф. Нойхаус
Пас отдал
П. Херрманн
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Мамаду Дукуре
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
18
Фамана Кизера
АП
26
Торбен Мюзель
АП
33
Каан Курт
ПП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
Унион
1
Мориц Николас
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Энтони Уджа
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
4-1-3-2
1
Зоммер
5
Бенсебаини
28
Гинтер
30
Эльведи
22
Ляйнер
10
Нойхаус
7
Херрманн
13
Штиндль
7
Хофманн
14
Плеа
9
Тюрам
3-2-2-1-2
12
Гикевич
3
Суботич
13
Шлоттербек
5
Фридрих
28
Триммель
3
Ленц
4
Гентнер
21
Премель
30
Бюлтер
20
Андерссон
7
Ингвартсен
7
Хофманн
16
Траоре
16
Траоре
7
Хофманн
5
Бенсебаини
17
Вендт
17
Вендт
5
Бенсебаини
10
Нойхаус
4
Дукуре
4
Дукуре
10
Нойхаус
7
Херрманн
23
Крамер
23
Крамер
7
Херрманн
13
Штиндль
8
Бенеш
8
Бенеш
13
Штиндль
3
Ленц
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
3
Ленц
3
Суботич
23
Кроос
23
Кроос
3
Суботич
Рюэрсон
8
Меес
8
Меес
Рюэрсон
7
Ингвартсен
10
Малли
10
Малли
7
Ингвартсен
4
Гентнер
11
Уджа
11
Уджа
4
Гентнер
Остались в запасе
Боруссия М
Унион
33
Каан Курт
ПП
18
Фамана Кизера
АП
26
Торбен Мюзель
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
Главный тренер
Марко Розе
1
Мориц Николас
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
33
Каан Курт
ПП
18
Фамана Кизера
АП
26
Торбен Мюзель
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
Остались в запасе
1
Мориц Николас
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Боруссия М - Унион
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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