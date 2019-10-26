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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Унион
Бавария - Унион: обзор матча 26 октября 2019
Бавария
26.10.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Унион
13'
Б. Павар
53'
Р. Левандовски
86'
С. Полтер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Унион
86'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Полтер
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
53'
17'
Желтая карточка
Р. Андрих
ГОЛ! 1:0!
Б. Павар
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Иван Перишич
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
23
Феликс Кроос
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Унион
1
Мориц Николас
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
8
Йосуа Меес
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Нойер
19
Дэвис
17
Боатенг
28
Павар
6
Киммих
6
Алькантара
21
Коман
5
Перишич
11
Коутиньо
9
Левандовски
13
Мюллер
4-3-1-2
12
Гикевич
28
Триммель
3
Суботич
5
Фридрих
3
Ленц
23
Кроос
4
Гентнер
8
Андрих
30
Бюлтер
20
Андерссон
7
Ингвартсен
Остались в запасе
Бавария
Унион
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
23
Шеральдо Бекер
ПВ
1
Мориц Николас
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Остались в запасе
23
Шеральдо Бекер
ПВ
1
Мориц Николас
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Бавария - Унион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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