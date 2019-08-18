Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - РБ Лейпциг
Унион - РБ Лейпциг: обзор матча 18 августа 2019
Унион
18.08.2019, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 1 тур
0 : 4
Завершен
РБ Лейпциг
16'
М. Хальстенберг
31'
М. Забитцер
42'
Т. Вернер
69'
К. Нкунку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - РБ Лейпциг
Желтая карточка
Ш. Бекер
82'
73'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
К. Кампль
69'
ГОЛ! 0:4!
К. Нкунку
Пас отдал
М. Забитцер
Замена
С. Полтер
️️️️
С. Андерссон
69'
65'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Т. Вернер
62'
Замена
К. Лаймер
️️️️
Д. Демме
Замена
Ш. Бекер
️️️️
С. Абдуллахи
58'
Замена
Э. Уджа
️️️️
К. Гентнер
46'
42'
ГОЛ! 0:3!
Т. Вернер
Пас отдал
М. Забитцер
31'
ГОЛ! 0:2!
М. Забитцер
Пас отдал
М. Хальстенберг
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Хальстенберг
Пас отдал
М. Забитцер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Унион
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
4-3-1-2
12
Гикевич
3
Ленц
13
Шлоттербек
5
Фридрих
28
Триммель
8
Андрих
4
Гентнер
21
Премель
30
Бюлтер
20
Андерссон
20
Абдуллахи
3-2-3-2
25
Гулачи
4
Орбан
16
Клостерманн
16
Конате
20
Мукиэле
23
Хальстенберг
44
Кампль
20
Забитцер
6
Демме
11
Вернер
15
Поульсен
20
Абдуллахи
23
Бекер
23
Бекер
20
Абдуллахи
4
Гентнер
11
Уджа
11
Уджа
4
Гентнер
20
Андерссон
91
Полтер
91
Полтер
20
Андерссон
11
Вернер
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Вернер
6
Демме
27
Лаймер
27
Лаймер
6
Демме
44
Кампль
10
Форсберг
10
Форсберг
44
Кампль
Остались в запасе
Унион
РБ Лейпциг
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
Остались в запасе
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Унион - РБ Лейпциг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
Новости команд
Все
Унион
РБ Лейпциг
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:12
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
Вчера, 13:50
4
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:12
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:12
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
Вчера, 13:50
4
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+