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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Хоффенхайм
Унион - Хоффенхайм: обзор матча 17 декабря 2019
Унион
17.12.2019, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Хоффенхайм
56'
И. Бебу
90+1'
К. Баумгартнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Хоффенхайм
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
К. Баумгартнер
Пас отдал
Х. Нордтвейт
75'
Желтая карточка
А. Крамарич
61'
Желтая карточка
П. Кадержабек
56'
ГОЛ! 0:1!
И. Бебу
54'
Желтая карточка
Б. Хюбнер
Желтая карточка
Р. Андрих
53'
Желтая карточка
М. Ингвартсен
42'
30'
Желтая карточка
С. Пош
26'
Желтая карточка
Д. Самассеку
15'
Желтая карточка
Р. Сков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Унион
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Юрген Локадия
ЦФ
3-2-2-3
12
Гикевич
19
Хюбнер
3
Суботич
5
Фридрих
3
Ленц
28
Триммель
8
Андрих
4
Гентнер
11
Уджа
20
Андерссон
7
Ингвартсен
3-2-1-2-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
4
Пош
21
Хюбнер
27
Гриллич
18
Самассеку
13
Руди
24
Сков
9
Бебу
22
Адамян
27
Крамарич
Остались в запасе
Унион
Хоффенхайм
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
14
Кристоф Баумгартнер
АП
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Остались в запасе
14
Кристоф Баумгартнер
АП
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Унион - Хоффенхайм
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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