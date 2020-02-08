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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Унион
Вердер - Унион: обзор матча 08 февраля 2020
Вердер
08.02.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Унион
52'
М. Бюлтер
72'
М. Бюлтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Унион
86'
Желтая карточка
С. Андерссон
Желтая карточка
М. Фридль
80'
80'
Желтая карточка
Г. Премель
72'
ГОЛ! 0:2!
М. Бюлтер
67'
Желтая карточка
К. Триммель
52'
ГОЛ! 0:1!
М. Бюлтер
Пас отдал
К. Ленц
Желтая карточка
К. Фогт
30'
Желтая карточка
О. Топрак
30'
Желтая карточка
Д. Зелке
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Юя Осако
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Юнус Малли
АП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Унион
1
Мориц Николас
ВР
29
Михаэль Паренсен
ЛП
23
Феликс Кроос
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
4-1-3-2
1
Павленка
32
Фридль
21
Топрак
4
Мойсандер
7
Фогт
8
Эггештайн
18
Классен
32
Биттенкурт
7
Рашица
9
Зелке
10
Осако
3-2-2-2-1
12
Гикевич
13
Шлоттербек
19
Хюбнер
3
Суботич
28
Триммель
3
Ленц
4
Гентнер
8
Андрих
10
Малли
30
Бюлтер
20
Андерссон
Остались в запасе
Вердер
Унион
36
Кристиан Гросс
ОП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
23
Шеральдо Бекер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
1
Мориц Николас
ВР
29
Михаэль Паренсен
ЛП
23
Феликс Кроос
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
36
Кристиан Гросс
ОП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Остались в запасе
23
Шеральдо Бекер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
1
Мориц Николас
ВР
29
Михаэль Паренсен
ЛП
23
Феликс Кроос
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Вердер - Унион
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
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