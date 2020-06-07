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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Шальке-04
Унион - Шальке-04: обзор матча 07 июня 2020
Унион
07.06.2020, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Шальке-04
11'
Р. Андрих
28'
Д. Кенни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Шальке-04
89'
Замена
Т. Беккер
️️️️
Д. Кенни
82'
Замена
Н. Буджеллаб
️️️️
Р. Матондо
78'
Желтая карточка
Х. Миранда
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
К. Гентнер
78'
Замена
Й. Меес
️️️️
Э. Уджа
78'
Желтая карточка
М. Фридрих
73'
Замена
Г. Премель
️️️️
Ю. Малли
69'
60'
Замена
А. Кутуджу
️️️️
Б. Раман
Желтая карточка
Р. Андрих
37'
Желтая карточка
К. Триммель
36'
28'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кенни
Пас отдал
Д. Калиджиури
ГОЛ! 1:0!
Р. Андрих
Пас отдал
Э. Уджа
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Энтони Уджа
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Унион
1
Мориц Николас
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦП
29
Михаэль Паренсен
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
Шальке-04
1
Маркус Шуберт
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
4-2-2-2
12
Гикевич
5
Фридрих
13
Шлоттербек
19
Хюбнер
28
Триммель
4
Гентнер
8
Андрих
30
Бюлтер
10
Малли
20
Андерссон
11
Уджа
3-2-1-2-2
1
Нюбель
26
Сане
5
Кабак
3
Кенни
33
Миранда
5
Очипка
18
Шепф
20
Калиджиури
39
Матондо
11
Грегоритч
14
Раман
4
Гентнер
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
4
Гентнер
11
Уджа
8
Меес
8
Меес
11
Уджа
10
Малли
21
Премель
21
Премель
10
Малли
3
Кенни
8
Беккер
8
Беккер
3
Кенни
39
Матондо
10
Буджеллаб
10
Буджеллаб
39
Матондо
14
Раман
23
Кутуджу
23
Кутуджу
14
Раман
Остались в запасе
Унион
Шальке-04
1
Мориц Николас
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
29
Михаэль Паренсен
ЦП
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
70
Джан Боздоган
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
12
Малик Тиав
ЦЗ
1
Маркус Шуберт
ВР
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
1
Мориц Николас
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
29
Михаэль Паренсен
ЦП
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
Остались в запасе
70
Джан Боздоган
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
12
Малик Тиав
ЦЗ
1
Маркус Шуберт
ВР
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Унион - Шальке-04
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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