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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Байер
Унион - Байер: обзор матча 15 февраля 2020
Унион
15.02.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 3
Завершен
Байер
7'
К. Гентнер
87'
М. Бюлтер
22'
К. Хаверц
83'
М. Диаби
90+4'
К. Беллараби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Байер
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
К. Беллараби
Пас отдал
Ч. Арангис
ГОЛ! 2:2!
М. Бюлтер
Пас отдал
С. Полтер
87'
83'
ГОЛ! 1:2!
М. Диаби
Пас отдал
К. Фолланд
Желтая карточка
К. Гентнер
56'
38'
Желтая карточка
С. Бендер
22'
ГОЛ! 1:1!
К. Хаверц
Пас отдал
Л. Бендер
20'
Желтая карточка
М. Вайзер
Желтая карточка
К. Триммель
14'
ГОЛ! 1:0!
К. Гентнер
Пас отдал
Ю. Малли
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Юнус Малли
АП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Унион
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
21
Гриша Премель
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Гикевич
13
Шлоттербек
5
Фридрих
3
Суботич
3
Ленц
28
Триммель
4
Гентнер
8
Андрих
30
Бюлтер
10
Малли
20
Андерссон
3-2-1-3
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Бендер
8
Бендер
18
Венделл
10
Амири
17
Бэйли
29
Хаверц
31
Фолланд
Остались в запасе
Унион
Байер
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
21
Гриша Премель
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
21
Гриша Премель
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Остались в запасе
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Унион - Байер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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