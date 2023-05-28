Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Брет Миннема - статистика

Завершил карьеру
6 января 2002 (24)
#23 | Вратарь
192 см
Нидерланды
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Камбур
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Камбур
4 : 0
28.05.2023
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Спарта
4 : 1
21.05.2023
Камбур
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Витесс
2 : 0
14.05.2023
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Камбур
0 : 3
06.05.2023
Утрехт
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Волендам
2 : 0
21.04.2023
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Камбур
0 : 3
16.04.2023
Фейеноорд
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Твенте
4 : 0
09.04.2023
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Камбур
1 : 2
01.04.2023
Эммен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Экселсиор
4 : 1
19.03.2023
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 25 тур
ПСВ
5 : 2
12.03.2023
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Камбур
4 : 1
05.03.2023
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 23 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
25.02.2023
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Камбур
1 : 2
19.02.2023
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 21 тур
НЕК
0 : 0
11.02.2023
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Камбур
0 : 5
05.02.2023
Аякс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Камбур
1 : 2
29.01.2023
Фортуна
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Гронинген
0 : 1
26.01.2023
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Камбур
0 : 3
21.01.2023
Спарта
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Эммен
0 : 0
15.01.2023
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Камбур
0 : 3
08.01.2023
Волендам
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Херенвен
2 : 1
13.11.2022
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Фейеноорд
1 : 0
10.11.2022
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Камбур
0 : 1
04.11.2022
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Камбур
0 : 1
23.10.2022
Твенте
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Камбур
0 : 3
15.10.2022
Витесс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 0
09.10.2022
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Камбур
3 : 0
01.10.2022
ПСВ
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 7 тур
РКС Ваалвейк
5 : 1
17.09.2022
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Камбур
0 : 1
11.09.2022
Гронинген
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Аякс
4 : 0
03.09.2022
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Камбур
0 : 1
28.08.2022
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Фортуна
1 : 4
20.08.2022
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Утрехт
0 : 0
13.08.2022
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Камбур
0 : 2
06.08.2022
Экселсиор
Был в запасе
Главные новости
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
21:56
1
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
21:32
3
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
21:21
1
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
20:35
1
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
11
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
7
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
3
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+