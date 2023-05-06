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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - Утрехт
Камбур - Утрехт: обзор матча 06 мая 2023
Камбур
06.05.2023, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 31 тур
0 : 3
Завершен
Утрехт
37'
С. ван де Стрек
41'
А. Дувикас
64'
А. Дувикас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камбур - Утрехт
Замена
С. Силла
️️️️
А. Бангура
86'
75'
Замена
В. Йенсен
️️️️
Т. Бут
75'
Замена
З. Лабиад
️️️️
С. ван де Стрек
75'
Замена
Б. Рамселар
️️️️
О. Буссаид
64'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Дувикас
Замена
М. Тол
️️️️
Ф. Сманд
62'
Замена
Б. Йонсен
️️️️
Р. Ульдрикис
62'
Замена
М. Брей
️️️️
М. Махи
61'
Замена
B. Rienstra
️️️️
М. Худемакерс
61'
45'
+1
Желтая карточка
Т. Бут
41'
ГОЛ! 0:2!
А. Дувикас
Пас отдал
Ш. Клайбер
37'
ГОЛ! 0:1!
С. ван де Стрек
Пас отдал
О. Буссаид
35'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
Б. Дост
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
87
Роббин Рюйтер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
23
Джейми Якобс
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
10
Navarone Foor
ЦП
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Камбур
44
Thijmen Renkel
ВР
52
Sem Bonte
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
7
Давид Самбисса
ЦП
6
Митчел Паулиссен
АП
36
Милан Смит
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Фабиан де Кейзер
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
4-2-3-1
87
Рюйтер
24
Бангура
4
Сманд
3
МакИнтош
31
ван Вермескеркен
4
Худемакерс
8
ван Кам
23
Якобс
10
Махи
10
17
Ульдрикис
4-1-2-1-2
1
Баркас
2
Клайбер
24
Виргевер
3
ван дер Хоорн
2
ван дер Маарел
21
Торнстра
22
ван де Стрек
18
Бут
49
Буссаид
12
Дост
9
Дувикас
24
Бангура
18
Силла
18
Силла
24
Бангура
4
Худемакерс
38
38
4
Худемакерс
4
Сманд
3
Тол
3
Тол
4
Сманд
10
Махи
14
Брей
14
Брей
10
Махи
17
Ульдрикис
28
Йонсен
28
Йонсен
17
Ульдрикис
12
Дост
70
Боздоган
70
Боздоган
12
Дост
49
Буссаид
23
Рамселар
23
Рамселар
49
Буссаид
18
Бут
55
Йенсен
55
Йенсен
18
Бут
22
ван де Стрек
52
Лабиад
52
Лабиад
22
ван де Стрек
Остались в запасе
Камбур
Утрехт
44
Thijmen Renkel
ВР
52
Sem Bonte
ВР
23
Брет Миннема
ВР
5
Доке Шмидт
ЦЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
6
Митчел Паулиссен
АП
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Фабиан де Кейзер
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
44
Thijmen Renkel
ВР
52
Sem Bonte
ВР
23
Брет Миннема
ВР
5
Доке Шмидт
ЦЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
6
Митчел Паулиссен
АП
36
Милан Смит
ЦФ
Остались в запасе
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Фабиан де Кейзер
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Камбур - Утрехт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
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