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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - Витесс
Камбур - Витесс: обзор матча 15 октября 2022
Камбур
15.10.2022, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 10 тур
0 : 3
Завершен
Витесс
20'
Р. Фламинго
74'
К. Козловски
82'
С. Тронстад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камбур - Витесс
87'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Г. Видович
82'
ГОЛ! 0:3!
С. Тронстад
Замена
Р. Балк
️️️️
Л. Бергсма
79'
75'
Замена
Р. Япи
️️️️
Б. Бялек
75'
Замена
Э. Корнелиссе
️️️️
К. Козловски
74'
ГОЛ! 0:2!
К. Козловски
Замена
М. Брей
️️️️
Д. ван Кам
71'
Замена
Д. Самбисса
️️️️
Ф. Мамбимби
63'
55'
Замена
Д. Райцигер
️️️️
К. Шерпен
Замена
М. Худемакерс
️️️️
Д. Якобс
46'
25'
Желтая карточка
М. Беро
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фламинго
Пас отдал
М. Виттек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
13
Жоау Виржиния
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
23
Джейми Якобс
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Витесс
37
Кьел Шерпен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
87
Роббин Рюйтер
ВР
4
Флорис Сманд
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
4
Мес Худемакерс
ОП
7
Давид Самбисса
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
Витесс
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Виржиния
24
Бангура
3
Тол
38
Бергсма
5
Шмидт
8
ван Кам
23
Якобс
6
Паулиссен
18
ван дер Ватер
17
Ульдрикис
10
Мамбимби
3-2-3-2
37
Шерпен
4
Ферру
21
Меленстен
6
Фламинго
2
Аркю
32
Виттек
6
Тронстад
10
Козловски
22
Беро
21
Бялек
40
Видович
23
Якобс
4
Худемакерс
4
Худемакерс
23
Якобс
10
Мамбимби
7
Самбисса
7
Самбисса
10
Мамбимби
8
ван Кам
14
Брей
14
Брей
8
ван Кам
38
Бергсма
7
Балк
7
Балк
38
Бергсма
37
Шерпен
20
Райцигер
20
Райцигер
37
Шерпен
10
Козловски
6
Корнелиссе
6
Корнелиссе
10
Козловски
21
Бялек
27
Япи
27
Япи
21
Бялек
40
Видович
29
Бейтинк
29
Бейтинк
40
Видович
Остались в запасе
Камбур
Витесс
23
Брет Миннема
ВР
87
Роббин Рюйтер
ВР
4
Флорис Сманд
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
10
Робин Маулун
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
11
Гьян де Регт
ЛВ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
87
Роббин Рюйтер
ВР
4
Флорис Сманд
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
10
Робин Маулун
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
11
Гьян де Регт
ЛВ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Камбур - Витесс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
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