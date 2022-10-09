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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Камбур
Гоу Эхед Иглс - Камбур: обзор матча 09 октября 2022
Гоу Эхед Иглс
09.10.2022, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 9 тур
0 : 0
Завершен
Камбур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Камбур
Замена
Г. Наубер
️️️️
Д. Амофа
90'
+1
89'
Замена
J. ter Heide
️️️️
М. Паулиссен
Замена
С. Соу
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
79'
Замена
M. Berden
️️️️
Б. Адеканье
79'
73'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
Р. Балк
73'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
Т. Бур
Желтая карточка
О. Валакер Эдвардсен
70'
Желтая карточка
Т. Теки
66'
Замена
Т. Теки
️️️️
Э. Линтхорст
64'
Замена
F. Stokkers
️️️️
И. Лидберг
64'
63'
Замена
Д. Самбисса
️️️️
С. ван дер Ватер
63'
Замена
М. Брей
️️️️
Д. Якобс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
6
Джамал Амофа
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Камбур
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Гоу Эхед Иглс
16
Lars Groenendijk
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
7
Martijn Berden
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
3
Геррит Наубер
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
7
Рашан Фернандес
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Камбур
87
Роббин Рюйтер
ВР
23
Брет Миннема
ВР
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
7
Давид Самбисса
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
2-1-1-2-4
1
де Ланж
5
Куйперс
20
Дейл
11
Виллумсон
21
Идзес
20
Эдвардсен
88
Ромменс
11
Адеканье
6
Амофа
8
Линтхорст
3
Лидберг
3-1-2-1-3
13
Виржиния
5
Шмидт
3
Тол
38
Бергсма
8
ван Кам
6
Паулиссен
23
Якобс
18
ван дер Ватер
19
Бур
7
Балк
31
ван Вермескеркен
11
Адеканье
7
7
11
Адеканье
8
Линтхорст
5
Теки
5
Теки
8
Линтхорст
6
Амофа
3
Наубер
3
Наубер
6
Амофа
20
Эдвардсен
19
Соу
19
Соу
20
Эдвардсен
3
Лидберг
27
27
3
Лидберг
6
Паулиссен
2
2
6
Паулиссен
18
ван дер Ватер
7
Самбисса
7
Самбисса
18
ван дер Ватер
23
Якобс
14
Брей
14
Брей
23
Якобс
7
Балк
10
Мамбимби
10
Мамбимби
7
Балк
19
Бур
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
19
Бур
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Камбур
16
Lars Groenendijk
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
24
Jahnoah Markelo
ЦП
7
Рашан Фернандес
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
87
Роббин Рюйтер
ВР
23
Брет Миннема
ВР
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
16
Lars Groenendijk
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
24
Jahnoah Markelo
ЦП
7
Рашан Фернандес
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Остались в запасе
87
Роббин Рюйтер
ВР
23
Брет Миннема
ВР
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Камбур
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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