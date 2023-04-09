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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Камбур
Твенте - Камбур: обзор матча 09 апреля 2023
Твенте
09.04.2023, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 28 тур
4 : 0
Завершен
Камбур
12'
Р. ван Вольфсвинкел
28'
М. Влап
36'
С. Стейн
77'
Д. Бренет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Камбур
84'
Замена
М. Махи
️️️️
N. Foor
Замена
А. Сампстед
️️️️
Д. Бренет
78'
ГОЛ! 4:0!
Д. Бренет
Пас отдал
Г. Смал
77'
Замена
В. Брама
️️️️
Р. Зерруки
75'
74'
Желтая карточка
Р. Балк
Замена
М. Брюнс
️️️️
М. Влап
69'
Замена
М. Киоло
️️️️
Р. Преппер
69'
Замена
Д. Ротс
️️️️
В. Мисиджан
69'
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
64'
46'
Замена
Р. Балк
️️️️
М. Брей
46'
Замена
Д. Якобс
️️️️
М. Паулиссен
46'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
Б. Йонсен
46'
Замена
С. ван Вермескеркен
️️️️
Д. Шмидт
ГОЛ! 3:0!
С. Стейн
Пас отдал
Г. Смал
36'
ГОЛ! 2:0!
М. Влап
Пас отдал
Г. Смал
28'
17'
Желтая карточка
М. Паулиссен
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
В. Черны
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Сем Стейн
АП
14
Мичел Влап
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Камбур
87
Роббин Рюйтер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
8
Даниэль ван Кам
ОП
4
Мес Худемакерс
ОП
10
Navarone Foor
ЦП
6
Митчел Паулиссен
АП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
38
Винсент Пикел
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
7
Ремко Балк
ПВ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
4-1-2-3
1
Уннершталь
5
Смал
5
Плегесуэло
3
Преппер
30
Бренет
6
Зерруки
14
Влап
14
Стейн
7
Мисиджан
9
ван Вольфсвинкел
18
Черны
4-2-1-2-1
87
Рюйтер
5
Шмидт
3
Тол
4
Сманд
24
Бангура
8
ван Кам
4
Худемакерс
10
6
Паулиссен
14
Брей
28
Йонсен
14
Влап
38
Брюнс
38
Брюнс
14
Влап
30
Бренет
2
Сампстед
2
Сампстед
30
Бренет
3
Преппер
6
Киоло
6
Киоло
3
Преппер
6
Зерруки
6
Брама
6
Брама
6
Зерруки
7
Мисиджан
11
Ротс
11
Ротс
7
Мисиджан
5
Шмидт
31
ван Вермескеркен
31
ван Вермескеркен
5
Шмидт
6
Паулиссен
23
Якобс
23
Якобс
6
Паулиссен
10
10
Махи
10
Махи
10
14
Брей
7
Балк
7
Балк
14
Брей
28
Йонсен
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
28
Йонсен
Остались в запасе
Твенте
Камбур
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
10
Денильо Клеонис
ПВ
Главный тренер
Рон Янс
23
Брет Миннема
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
38
Винсент Пикел
ЦП
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
10
Денильо Клеонис
ПВ
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
38
Винсент Пикел
ЦП
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча Твенте - Камбур
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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