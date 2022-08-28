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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - АЗ Алкмаар
Камбур - АЗ Алкмаар: обзор матча 28 августа 2022
Камбур
28.08.2022, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 4 тур
0 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
90'
Й. Класи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камбур - АЗ Алкмаар
90'
ГОЛ! 0:1!
Й. Класи
88'
Замена
Ю. Бараши
️️️️
Х. Эвьен
Замена
J. ter Heide
️️️️
Р. Балк
84'
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
М. Паулиссен
78'
64'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
П. Хацидиакос
Замена
М. Брей
️️️️
Д. Самбисса
58'
Красная карточка
Д. Якобс
56'
46'
Замена
М. де Вит
️️️️
М. Керкез
46'
Замена
Й. Одгор
️️️️
В. Павлидис
Желтая карточка
М. Паулиссен
23'
12'
Желтая карточка
М. Керкез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
13
Жоау Виржиния
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
7
Давид Самбисса
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
7
Ремко Балк
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Камбур
87
Роббин Рюйтер
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
36
Милан Смит
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
15
Майкель Лахдо
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
3-1-3-3
13
Виржиния
24
Бангура
4
Сманд
3
Тол
4
Худемакерс
7
Самбисса
23
Якобс
6
Паулиссен
17
Ульдрикис
31
ван Вермескеркен
7
Балк
4-4-1-1
12
Верхюлст
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
31
Беукема
6
Керкез
8
Класи
20
де Вит
26
Эвьен
14
Рейндерс
9
ван Бредероде
14
Павлидис
7
Балк
2
2
7
Балк
7
Самбисса
14
Брей
14
Брей
7
Самбисса
6
Паулиссен
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
6
Паулиссен
6
Керкез
34
де Вит
34
де Вит
6
Керкез
4
Хацидиакос
28
Сугавара
28
Сугавара
4
Хацидиакос
26
Эвьен
9
Бараши
9
Бараши
26
Эвьен
14
Павлидис
21
Одгор
21
Одгор
14
Павлидис
Остались в запасе
Камбур
АЗ Алкмаар
87
Роббин Рюйтер
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
15
Майкель Лахдо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
87
Роббин Рюйтер
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Остались в запасе
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
15
Майкель Лахдо
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Камбур - АЗ Алкмаар
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Камбуурстадион
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