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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Камбур
Фейеноорд - Камбур: обзор матча 10 ноября 2022
Фейеноорд
10.11.2022, четверг, 22:00
Голландия. Эредивизие, 12 тур
1 : 0
Завершен
Камбур
4'
К. Хартман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Камбур
Желтая карточка
О. Кекчю
90'
+2
88'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
М. Худемакерс
Замена
М. Лопес
️️️️
К. Хартман
88'
79'
Замена
М. Брей
️️️️
К. МакИнтош
79'
Замена
Т. Бур
️️️️
Д. Якобс
78'
Желтая карточка
К. МакИнтош
Желтая карточка
П. Валемарк
78'
Замена
Э. Буллауде
️️️️
И. Пайшао
71'
Замена
М. Виффер
️️️️
К. Тимбер
71'
62'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
Р. Балк
62'
Замена
Д. Самбисса
️️️️
С. ван дер Ватер
Замена
С. Хименес
️️️️
Данило
59'
Замена
П. Валемарк
️️️️
Я. Дилросун
59'
Желтая карточка
Г. Траунер
45'
ГОЛ! 1:0!
К. Хартман
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
14
Игор Пайшао
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Камбур
13
Жоау Виржиния
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
23
Джейми Якобс
ЦП
6
Митчел Паулиссен
АП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
7
Ремко Балк
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Камбур
87
Роббин Рюйтер
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
8
Даниэль ван Кам
ОП
7
Давид Самбисса
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
4-2-3-1
1
Бейлов
3
Хартман
18
Траунер
17
Ганцко
2
Гертрейда
23
Тимбер
6
Кекчю
14
Пайшао
17
Шиманьски
24
Дилросун
90
Данило
4-1-1-2-2
13
Виржиния
3
Тол
3
МакИнтош
38
Бергсма
24
Бангура
4
Худемакерс
23
Якобс
18
ван дер Ватер
6
Паулиссен
31
ван Вермескеркен
7
Балк
3
Хартман
15
Лопес
15
Лопес
3
Хартман
23
Тимбер
27
Виффер
27
Виффер
23
Тимбер
14
Пайшао
10
Буллауде
10
Буллауде
14
Пайшао
24
Дилросун
10
Валемарк
10
Валемарк
24
Дилросун
90
Данило
29
Хименес
29
Хименес
90
Данило
18
ван дер Ватер
7
Самбисса
7
Самбисса
18
ван дер Ватер
3
МакИнтош
14
Брей
14
Брей
3
МакИнтош
4
Худемакерс
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
4
Худемакерс
23
Якобс
19
Бур
19
Бур
23
Якобс
7
Балк
10
Мамбимби
10
Мамбимби
7
Балк
Остались в запасе
Фейеноорд
Камбур
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Мохамед Таабуни
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
87
Роббин Рюйтер
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Мохамед Таабуни
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Остались в запасе
87
Роббин Рюйтер
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча Фейеноорд - Камбур
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
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