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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Камбур
Аякс - Камбур: обзор матча 03 сентября 2022
Аякс
03.09.2022, суббота, 17:30
Голландия. Эредивизие, 5 тур
4 : 0
Завершен
Камбур
35'
С. Бергвейн
40'
С. Бергвейн
53'
К. Тэйлор
64'
М. Кудус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Камбур
87'
Замена
Д. Самбисса
️️️️
М. Брей
Замена
Л. Окампос
️️️️
Д. Тадич
80'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Х. Тимбер
79'
66'
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
Р. Ульдрикис
66'
Замена
Т. Бур
️️️️
J. ter Heide
ГОЛ! 4:0!
М. Кудус
64'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
С. Бергвейн
61'
58'
Замена
Д. Шмидт
️️️️
С. ван Вермескеркен
ГОЛ! 3:0!
К. Тэйлор
Пас отдал
Д. Тадич
53'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
Э. Альварес
46'
Замена
М. Кудус
️️️️
Б. Бробби
46'
46'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
Р. Балк
Желтая карточка
Э. Альварес
44'
44'
Желтая карточка
М. Паулиссен
44'
Желтая карточка
Р. Балк
ГОЛ! 2:0!
С. Бергвейн
Пас отдал
Д. Классен
40'
ГОЛ! 1:0!
С. Бергвейн
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дэви Классен
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Камбур
13
Жоау Виржиния
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
8
Даниэль ван Кам
ОП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
3
Хорхе Санчес
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
87
Роббин Рюйтер
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
19
Том Бур
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
36
Милан Смит
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Пасвер
17
Блинд
2
Ренш
12
Тимбер
3
Бейсси
4
Альварес
23
Бергейс
10
Тадич
18
Классен
34
Бергвейн
9
Бробби
4-1-1-1-3
13
Виржиния
3
Тол
4
Сманд
2
24
Бангура
8
ван Кам
6
Паулиссен
14
Брей
31
ван Вермескеркен
7
Балк
17
Ульдрикис
4
Альварес
24
Тэйлор
24
Тэйлор
4
Альварес
9
Бробби
20
Кудус
20
Кудус
9
Бробби
10
Тадич
7
Окампос
7
Окампос
10
Тадич
34
Бергвейн
7
Консейсау
7
Консейсау
34
Бергвейн
12
Тимбер
3
Санчес
3
Санчес
12
Тимбер
31
ван Вермескеркен
5
Шмидт
5
Шмидт
31
ван Вермескеркен
14
Брей
7
Самбисса
7
Самбисса
14
Брей
17
Ульдрикис
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
17
Ульдрикис
2
19
Бур
19
Бур
2
7
Балк
10
Мамбимби
10
Мамбимби
7
Балк
Остались в запасе
Аякс
Камбур
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
23
Брет Миннема
ВР
87
Роббин Рюйтер
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
87
Роббин Рюйтер
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча Аякс - Камбур
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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