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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - Аякс
Камбур - Аякс: обзор матча 05 февраля 2023
Камбур
05.02.2023, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 20 тур
0 : 5
Завершен
Аякс
16'
Д. Тадич
36'
С. Бергейс
64'
С. Бергейс
79'
Б. Бробби
90+3'
Б. Бробби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камбур - Аякс
90'
+3
ГОЛ! 0:5!
Б. Бробби
Пас отдал
С. Бергейс
87'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Д. Классен
86'
Замена
Ю. Регер
️️️️
К. Тэйлор
86'
Замена
К. Фитц-Джим
️️️️
Д. Ренш
Замена
В. Пикел
️️️️
N. Foor
82'
79'
ГОЛ! 0:4!
Б. Бробби
Замена
М. Махи
️️️️
М. Брей
74'
73'
Замена
Й. Хато
️️️️
О. Вейндал
73'
Замена
Б. Бробби
️️️️
Д. Тадич
Желтая карточка
А. Бангура
71'
Желтая карточка
Р. Балк
68'
64'
ГОЛ! 0:3!
С. Бергейс
Пас отдал
Д. Тадич
Желтая карточка
М. Брей
60'
60'
Желтая карточка
О. Вейндал
Замена
Р. Балк
️️️️
С. ван дер Ватер
58'
Замена
Б. Йонсен
️️️️
М. Худемакерс
58'
Замена
М. Паулиссен
️️️️
Ф. Сманд
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
С. Бергейс
Пас отдал
М. Кудус
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тадич
Пас отдал
Д. Классен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
87
Роббин Рюйтер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
4
Мес Худемакерс
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
10
Navarone Foor
ЦП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дэви Классен
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
Главный тренер
Джон Хейтинга
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
38
Винсент Пикел
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
6
Митчел Паулиссен
АП
7
Ремко Балк
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
36
Милан Смит
ЦФ
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
44
Юри Регер
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
3-4-1-2
87
Рюйтер
38
Бергсма
4
Сманд
3
Тол
24
Бангура
4
Худемакерс
8
ван Кам
31
ван Вермескеркен
10
14
Брей
18
ван дер Ватер
3-1-2-3-1
28
Рульи
12
Тимбер
2
Ренш
5
Вейндал
4
Альварес
24
Тэйлор
23
Бергейс
10
Тадич
20
Кудус
34
Бергвейн
18
Классен
10
38
Пикел
38
Пикел
10
14
Брей
10
Махи
10
Махи
14
Брей
4
Сманд
6
Паулиссен
6
Паулиссен
4
Сманд
18
ван дер Ватер
7
Балк
7
Балк
18
ван дер Ватер
4
Худемакерс
28
Йонсен
28
Йонсен
4
Худемакерс
5
Вейндал
21
Хато
21
Хато
5
Вейндал
24
Тэйлор
44
Регер
44
Регер
24
Тэйлор
2
Ренш
21
Фитц-Джим
21
Фитц-Джим
2
Ренш
18
Классен
7
Консейсау
7
Консейсау
18
Классен
10
Тадич
9
Бробби
9
Бробби
10
Тадич
Остались в запасе
Камбур
Аякс
23
Брет Миннема
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
36
Милан Смит
ЦФ
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Джон Хейтинга
Статистика матча Камбур - Аякс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
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