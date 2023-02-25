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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Камбур
АЗ Алкмаар - Камбур: обзор матча 25 февраля 2023
АЗ Алкмаар
25.02.2023, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 23 тур
2 : 1
Завершен
Камбур
40'
В. Павлидис
73'
В. Гос
85'
Б. Йонсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Камбур
90'
+3
Вторая желтая
М. Худемакерс
Замена
М. Лахдо
️️️️
Й. Карлссон
90'
Замена
М. де Вит
️️️️
М. Керкез
90'
85'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Йонсен
85'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
Д. Шмидт
Желтая карточка
П. Хацидиакос
84'
Замена
Ю. Бараши
️️️️
В. Павлидис
80'
75'
Замена
Д. Якобс
️️️️
М. Брей
75'
Замена
С. Силла
️️️️
С. ван Вермескеркен
75'
Замена
B. Rienstra
️️️️
Л. Бергсма
ГОЛ! 2:0!
В. Гос
73'
Желтая карточка
Й. Класи
68'
61'
Замена
Р. Балк
️️️️
М. Махи
ГОЛ! 1:0!
В. Павлидис
Пас отдал
Й. Одгор
40'
34'
Желтая карточка
М. Худемакерс
Желтая карточка
С. Мейнанс
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
21
Йенс Одгор
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Камбур
87
Роббин Рюйтер
ВР
38
Леон Бергсма
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
4
Мес Худемакерс
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
10
Мимун Махи
ЦП
10
Navarone Foor
ЦП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
4
Льюис Схаутен
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
10
Джордже Михайлович
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
38
Винсент Пикел
ЦП
7
Ремко Балк
ПВ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
4-3-3
13
Райан
6
Керкез
4
Хацидиакос
3
Гос
28
Сугавара
14
Рейндерс
8
Класи
21
Мейнанс
21
Карлссон
14
Павлидис
21
Одгор
4-2-2-1-1
87
Рюйтер
31
ван Вермескеркен
4
Сманд
5
Шмидт
38
Бергсма
4
Худемакерс
8
ван Кам
10
Махи
10
14
Брей
28
Йонсен
6
Керкез
34
де Вит
34
де Вит
6
Керкез
21
Карлссон
15
Лахдо
15
Лахдо
21
Карлссон
14
Павлидис
9
Бараши
9
Бараши
14
Павлидис
31
ван Вермескеркен
18
Силла
18
Силла
31
ван Вермескеркен
38
Бергсма
38
38
38
Бергсма
14
Брей
23
Якобс
23
Якобс
14
Брей
10
Махи
7
Балк
7
Балк
10
Махи
5
Шмидт
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
5
Шмидт
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Камбур
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
4
Льюис Схаутен
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
10
Джордже Михайлович
АП
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Янсен
23
Брет Миннема
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
38
Винсент Пикел
ЦП
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
4
Льюис Схаутен
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
10
Джордже Михайлович
АП
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
38
Винсент Пикел
ЦП
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча АЗ Алкмаар - Камбур
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
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