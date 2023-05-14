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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Камбур
Витесс - Камбур: обзор матча 14 мая 2023
Витесс
14.05.2023, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 32 тур
2 : 0
Завершен
Камбур
56'
Б. Бялек
61'
Б. Бялек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - Камбур
Замена
Э. Корнелиссе
️️️️
М. Меленстен
84'
75'
Замена
Д. Якобс
️️️️
М. Брей
75'
Замена
М. Махи
️️️️
Ф. Сманд
75'
Замена
Б. Йонсен
️️️️
Р. Ульдрикис
75'
Замена
Д. Шмидт
️️️️
С. ван Вермескеркен
75'
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
Р. Балк
Замена
М. Санко
️️️️
К. Козловски
75'
Замена
С. Тронстад
️️️️
М. Манхоф
75'
Замена
Д. Ороз
️️️️
Б. Бялек
67'
Вторая желтая
К. Аркю
66'
ГОЛ! 2:0!
Б. Бялек
Пас отдал
К. Аркю
61'
ГОЛ! 1:0!
Б. Бялек
Пас отдал
М. Манхоф
56'
Желтая карточка
К. Аркю
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
37
Кьел Шерпен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
10
Каспер Козловски
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
21
Бартош Бялек
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Камбур
87
Роббин Рюйтер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
4
Мес Худемакерс
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
10
Navarone Foor
ЦП
7
Ремко Балк
ПВ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Витесс
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
30
Мохамед Санко
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
44
Thijmen Renkel
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
23
Джейми Якобс
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
6
Митчел Паулиссен
АП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
3-2-3-1
37
Шерпен
6
Фламинго
77
Изима-Мирен
21
Меленстен
42
Манхоф
32
Виттек
10
Козловски
8
ван Гинкел
22
Беро
21
Бялек
4-2-1-2-1
87
Рюйтер
31
ван Вермескеркен
3
Тол
4
Сманд
24
Бангура
4
Худемакерс
8
ван Кам
10
7
Балк
14
Брей
17
Ульдрикис
21
Меленстен
6
Корнелиссе
6
Корнелиссе
21
Меленстен
21
Бялек
5
Ороз
5
Ороз
21
Бялек
42
Манхоф
6
Тронстад
6
Тронстад
42
Манхоф
10
Козловски
30
Санко
30
Санко
10
Козловски
31
ван Вермескеркен
5
Шмидт
5
Шмидт
31
ван Вермескеркен
14
Брей
23
Якобс
23
Якобс
14
Брей
4
Сманд
10
Махи
10
Махи
4
Сманд
7
Балк
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
7
Балк
17
Ульдрикис
28
Йонсен
28
Йонсен
17
Ульдрикис
Остались в запасе
Витесс
Камбур
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
40
Габриэль Видович
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
23
Брет Миннема
ВР
44
Thijmen Renkel
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
6
Митчел Паулиссен
АП
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
40
Габриэль Видович
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
44
Thijmen Renkel
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
6
Митчел Паулиссен
АП
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча Витесс - Камбур
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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