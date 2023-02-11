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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Камбур
НЕК - Камбур: обзор матча 11 февраля 2023
НЕК
11.02.2023, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 21 тур
0 : 0
Завершен
Камбур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Камбур
90'
+3
Желтая карточка
В. Пикел
Желтая карточка
Ф. Сандлер
87'
79'
Желтая карточка
А. Бангура
78'
Замена
Р. Балк
️️️️
N. Foor
77'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
Б. Йонсен
Замена
Д. Бруйин
️️️️
Д. Пропер
71'
Замена
М. Маттссон
️️️️
И. Сиссоко
71'
59'
Замена
В. Пикел
️️️️
М. Брей
59'
Замена
М. Махи
️️️️
С. ван дер Ватер
45'
+2
Желтая карточка
N. Foor
Желтая карточка
У. Таннан
41'
30'
Желтая карточка
Л. Бергсма
22'
Замена
Л. Бергсма
️️️️
М. Тол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
7
Элайис Тавсан
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Камбур
87
Роббин Рюйтер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
8
Даниэль ван Кам
ОП
10
Navarone Foor
ЦП
6
Митчел Паулиссен
АП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Камбур
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
38
Винсент Пикел
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
7
Ремко Балк
ПВ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
4-2-3-1
24
Силлессен
34
Эль-Каруани
4
Маркес
3
Сандлер
28
ван Рой
6
Пропер
20
Шоне
22
Сиссоко
6
Таннан
7
Тавсан
11
Димата
4-1-1-3-1
87
Рюйтер
3
Тол
4
Сманд
5
Шмидт
24
Бангура
8
ван Кам
10
18
ван дер Ватер
6
Паулиссен
14
Брей
28
Йонсен
6
Пропер
5
Бруйин
5
Бруйин
6
Пропер
22
Сиссоко
8
Маттссон
8
Маттссон
22
Сиссоко
3
Тол
38
Бергсма
38
Бергсма
3
Тол
14
Брей
38
Пикел
38
Пикел
14
Брей
18
ван дер Ватер
10
Махи
10
Махи
18
ван дер Ватер
10
7
Балк
7
Балк
10
28
Йонсен
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
28
Йонсен
Остались в запасе
НЕК
Камбур
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча НЕК - Камбур
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
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