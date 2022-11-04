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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - НЕК
Камбур - НЕК: обзор матча 04 ноября 2022
Камбур
04.11.2022, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 13 тур
0 : 1
Завершен
НЕК
44'
Л. Шоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камбур - НЕК
86'
Замена
Т. Ларти Санниез
️️️️
М. Маттссон
79'
Замена
Й. Крамер
️️️️
Ф. Сандлер
Желтая карточка
Т. Бур
76'
Замена
Д. Самбисса
️️️️
М. Брей
74'
68'
Замена
П. Маркеш
️️️️
И. Сиссоко
68'
Замена
Д. Бруйин
️️️️
Л. Димата
Замена
Т. Бур
️️️️
Р. Ульдрикис
58'
Замена
Д. Якобс
️️️️
Д. ван Кам
58'
44'
ГОЛ! 0:1!
Л. Шоне
Пас отдал
М. Маттссон
Замена
С. ван Вермескеркен
️️️️
Д. Шмидт
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
13
Жоау Виржиния
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
4
Мес Худемакерс
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
6
Митчел Паулиссен
АП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
11
Ландри Димата
ЦФ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
87
Роббин Рюйтер
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
5
Джорди Бруйин
ОП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
4-2-3-1
13
Виржиния
24
Бангура
3
Тол
38
Бергсма
5
Шмидт
4
Худемакерс
8
ван Кам
14
Брей
6
Паулиссен
18
ван дер Ватер
17
Ульдрикис
4-3-1-2
24
Силлессен
28
ван Рой
3
Сандлер
4
Маркес
34
Эль-Каруани
6
Пропер
20
Шоне
22
Сиссоко
6
Таннан
8
Маттссон
11
Димата
14
Брей
7
Самбисса
7
Самбисса
14
Брей
8
ван Кам
23
Якобс
23
Якобс
8
ван Кам
5
Шмидт
31
ван Вермескеркен
31
ван Вермескеркен
5
Шмидт
17
Ульдрикис
19
Бур
19
Бур
17
Ульдрикис
8
Маттссон
34
Санниез
34
Санниез
8
Маттссон
3
Сандлер
4
Крамер
4
Крамер
3
Сандлер
11
Димата
5
Бруйин
5
Бруйин
11
Димата
22
Сиссоко
43
Маркеш
43
Маркеш
22
Сиссоко
Остались в запасе
Камбур
НЕК
23
Брет Миннема
ВР
87
Роббин Рюйтер
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
36
Милан Смит
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
22
Робин Руфс
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
87
Роббин Рюйтер
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
36
Милан Смит
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Камбур - НЕК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Камбуурстадион
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