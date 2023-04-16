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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - Фейеноорд
Камбур - Фейеноорд: обзор матча 16 апреля 2023
Камбур
16.04.2023, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 29 тур
0 : 3
Завершен
Фейеноорд
17'
С. Хименес
51'
С. Шиманьски
64'
К. МакИнтош (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камбур - Фейеноорд
80'
Замена
А. Миламбо
️️️️
М. Виффер
80'
Замена
Данило
️️️️
С. Хименес
76'
Желтая карточка
Д. Ганцко
Замена
Д. Шмидт
️️️️
С. ван Вермескеркен
76'
Замена
М. Брей
️️️️
Д. Якобс
76'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
Б. Йонсен
76'
73'
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
Л. Гертрейда
73'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
И. Пайшао
72'
Желтая карточка
К. Хартман
72'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
У. Идрисси
Замена
Р. Балк
️️️️
М. Махи
65'
64'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
К. МакИнтош
Замена
С. Силла
️️️️
А. Бангура
54'
51'
ГОЛ! 0:2!
С. Шиманьски
Пас отдал
У. Идрисси
Желтая карточка
А. Бангура
50'
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Хименес
Пас отдал
И. Пайшао
Желтая карточка
С. ван Вермескеркен
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
87
Роббин Рюйтер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
10
Navarone Foor
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
10
Оркун Кекчю
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Камбур
44
Thijmen Renkel
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
7
Давид Самбисса
ЦП
6
Митчел Паулиссен
АП
7
Ремко Балк
ПВ
36
Милан Смит
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
10
Эсекьель Буллауде
АП
17
Антони Миламбо
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
90
Данило
ЦФ
4-2-3-1
87
Рюйтер
24
Бангура
3
МакИнтош
4
Сманд
31
ван Вермескеркен
4
Худемакерс
8
ван Кам
10
23
Якобс
10
Махи
28
Йонсен
4-2-3-1
1
Бейлов
2
Гертрейда
17
Ганцко
18
Траунер
3
Хартман
10
Кекчю
27
Виффер
14
Пайшао
17
Шиманьски
11
Идрисси
29
Хименес
24
Бангура
18
Силла
18
Силла
24
Бангура
31
ван Вермескеркен
5
Шмидт
5
Шмидт
31
ван Вермескеркен
23
Якобс
14
Брей
14
Брей
23
Якобс
10
Махи
7
Балк
7
Балк
10
Махи
28
Йонсен
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
28
Йонсен
2
Гертрейда
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
2
Гертрейда
27
Виффер
17
Миламбо
17
Миламбо
27
Виффер
11
Идрисси
24
Дилросун
24
Дилросун
11
Идрисси
14
Пайшао
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
14
Пайшао
29
Хименес
90
Данило
90
Данило
29
Хименес
Остались в запасе
Камбур
Фейеноорд
44
Thijmen Renkel
ВР
23
Брет Миннема
ВР
38
Леон Бергсма
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
6
Митчел Паулиссен
АП
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
44
Thijmen Renkel
ВР
23
Брет Миннема
ВР
38
Леон Бергсма
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
6
Митчел Паулиссен
АП
36
Милан Смит
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Камбур - Фейеноорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
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