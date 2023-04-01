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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - Эммен
Камбур - Эммен: обзор матча 01 апреля 2023
Камбур
01.04.2023, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 27 тур
1 : 2
Завершен
Эммен
68'
М. Паулиссен
78'
А. Эль-Мессауди
90+2'
J. Veldmate
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камбур - Эммен
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
J. Veldmate
Пас отдал
М. Димерс
84'
Замена
M. Bouchouari
️️️️
Р. Живкович
84'
Замена
Д. Ассеннун
️️️️
О. Ромени
Замена
Д. Якобс
️️️️
N. Foor
83'
Замена
М. Смит
️️️️
Д. Шмидт
83'
78'
ГОЛ! 1:1!
А. Эль-Мессауди
78'
Замена
Ю. Дирксен
️️️️
L. Burnet
72'
Замена
У. Дарфалу
️️️️
Ж. Антонисс
Желтая карточка
N. Foor
71'
71'
Желтая карточка
М. Димерс
ГОЛ! 1:0!
М. Паулиссен
Пас отдал
Д. ван Кам
68'
Замена
Р. Балк
️️️️
М. Брей
66'
Желтая карточка
М. Тол
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
87
Роббин Рюйтер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
8
Даниэль ван Кам
ОП
4
Мес Худемакерс
ОП
10
Navarone Foor
ЦП
6
Митчел Паулиссен
АП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Эммен
13
Mickey van der Hart
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Jeroen Veldmate
ЦЗ
18
Lorenzo Burnet
ЦЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
34
Ришайро Живкович
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Камбур
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
7
Ремко Балк
ПВ
36
Милан Смит
ЦФ
Эммен
16
Киан ван Дорп
ВР
32
Eric Oelschlägel
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
12
Флорис Кведвлиг
ЛВ
9
Danny Hoesen
ЦФ
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
4-2-1-2-1
87
Рюйтер
24
Бангура
3
Тол
4
Сманд
5
Шмидт
8
ван Кам
4
Худемакерс
10
14
Брей
6
Паулиссен
28
Йонсен
3-2-2-1-2
13
4
18
13
Вендорп
23
те Верик
20
Араухо
11
Эль-Мессауди
10
Димерс
7
Антонисс
10
Ромени
34
Живкович
10
23
Якобс
23
Якобс
10
14
Брей
7
Балк
7
Балк
14
Брей
5
Шмидт
36
Смит
36
Смит
5
Шмидт
18
26
Дирксен
26
Дирксен
18
34
Живкович
11
11
34
Живкович
10
Ромени
78
Ассеннун
78
Ассеннун
10
Ромени
7
Антонисс
9
Дарфалу
9
Дарфалу
7
Антонисс
Остались в запасе
Камбур
Эммен
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
Главный тренер
Хенк де Йонг
16
Киан ван Дорп
ВР
32
Eric Oelschlägel
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
12
Флорис Кведвлиг
ЛВ
9
Danny Hoesen
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
Остались в запасе
16
Киан ван Дорп
ВР
32
Eric Oelschlägel
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
12
Флорис Кведвлиг
ЛВ
9
Danny Hoesen
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Камбур - Эммен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
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