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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Камбур
Утрехт - Камбур: обзор матча 13 августа 2022
Утрехт
13.08.2022, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 2 тур
0 : 0
Завершен
Камбур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Камбур
Желтая карточка
М. ван дер Маарел
87'
85'
Замена
Т. Бур
️️️️
Р. Ульдрикис
77'
Замена
М. Брей
️️️️
Р. Балк
77'
Замена
М. Паулиссен
️️️️
Д. Якобс
Замена
A. Lottin
️️️️
О. Буссаид
75'
Замена
М. Силла
️️️️
Х. тер Авест
70'
Замена
А. Дувикас
️️️️
Д. Редан
64'
61'
Замена
Д. Самбисса
️️️️
Д. Шмидт
Желтая карточка
Л. Броуверс
47'
Замена
Р. Клюйверт
️️️️
М. Саньян
46'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
Т. Бут
46'
31'
Желтая карточка
Р. Ульдрикис
Желтая карточка
Т. Бут
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
18
Тэйлор Бут
ЦП
10
Дишон Редан
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Камбур
13
Жоау Виржиния
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
23
Джейми Якобс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
7
Ремко Балк
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Утрехт
16
Калвин Ратси
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
18
Albert Lottin
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
Камбур
87
Роббин Рюйтер
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
7
Давид Самбисса
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
19
Sam Hendriks
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Баркас
24
Виргевер
93
Саньян
5
ван дер Куст
2
ван дер Маарел
20
Броуверс
5
тер Авест
18
Бут
49
Буссаид
12
Дост
10
Редан
4-1-2-3
13
Виржиния
5
Шмидт
3
Тол
38
Бергсма
24
Бангура
4
Худемакерс
23
Якобс
10
Маулун
36
Смит
17
Ульдрикис
7
Балк
18
Бут
70
Боздоган
70
Боздоган
18
Бут
49
Буссаид
18
18
49
Буссаид
10
Редан
9
Дувикас
9
Дувикас
10
Редан
5
тер Авест
7
Силла
7
Силла
5
тер Авест
93
Саньян
13
Клюйверт
13
Клюйверт
93
Саньян
5
Шмидт
7
Самбисса
7
Самбисса
5
Шмидт
23
Якобс
6
Паулиссен
6
Паулиссен
23
Якобс
7
Балк
14
Брей
14
Брей
7
Балк
17
Ульдрикис
19
Бур
19
Бур
17
Ульдрикис
Остались в запасе
Утрехт
Камбур
16
Калвин Ратси
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
87
Роббин Рюйтер
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
19
Sam Hendriks
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
16
Калвин Ратси
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
Остались в запасе
87
Роббин Рюйтер
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
19
Sam Hendriks
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча Утрехт - Камбур
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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