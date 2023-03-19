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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Камбур
Экселсиор - Камбур: обзор матча 19 марта 2023
Экселсиор
19.03.2023, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 26 тур
4 : 1
Завершен
Камбур
6'
К. Гаудмейн
10'
Л. Бергсма (АГ)
20'
С. Хореманс
33'
Л. Лабру
51'
А. Бангура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экселсиор - Камбур
Замена
Р. Харчуш
️️️️
Н. Аграфиотис
77'
Пенальти не реализован!
Н. Аграфиотис
75'
Замена
Н. Науйокс
️️️️
М. Азаркан
69'
Замена
К. Дриух
️️️️
Л. Лабру
69'
Желтая карточка
Н. Маркело
67'
Замена
Н. Маркело
️️️️
П. Коопмейнерс
61'
Замена
С. Сеймор
️️️️
С. Ньюпорт
61'
51'
ГОЛ! 4:1!
А. Бангура
Пас отдал
Р. Маулун
46'
Замена
Р. Маулун
️️️️
Р. Балк
46'
Замена
Д. Якобс
️️️️
М. Паулиссен
46'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
Ф. Сманд
ГОЛ! 4:0!
Л. Лабру
Пас отдал
М. Азаркан
33'
24'
Замена
К. МакИнтош
️️️️
Л. Бергсма
24'
Замена
М. Худемакерс
️️️️
М. Махи
ГОЛ! 3:0!
С. Хореманс
Пас отдал
М. Азаркан
20'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Л. Бергсма
10'
ГОЛ! 1:0!
К. Гаудмейн
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Камбур
87
Роббин Рюйтер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
10
Navarone Foor
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
6
Митчел Паулиссен
АП
7
Ремко Балк
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Экселсиор
20
Паскаль Куйпер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
20
Yassin Ayoub
ЦП
10
Ноа Науйокс
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
27
Реда Харчуш
ЦФ
29
Mike van Duinen
ЦФ
Камбур
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
4
Мес Худемакерс
ОП
10
Робин Маулун
ЦП
38
Винсент Пикел
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
4-1-1-2-2
1
ван Гассел
92
Загре
16
Ньюпорт
32
Эль-Яакуби
2
Хореманс
6
Коопмейнерс
24
Гаудмейн
6
Бас
17
Азаркан
25
Аграфиотис
7
Лабру
4-1-2-2-1
87
Рюйтер
31
ван Вермескеркен
38
Бергсма
4
Сманд
24
Бангура
8
ван Кам
10
10
Махи
7
Балк
6
Паулиссен
28
Йонсен
16
Ньюпорт
34
Сеймор
34
Сеймор
16
Ньюпорт
6
Коопмейнерс
98
Маркело
98
Маркело
6
Коопмейнерс
17
Азаркан
10
Науйокс
10
Науйокс
17
Азаркан
7
Лабру
24
Дриух
24
Дриух
7
Лабру
25
Аграфиотис
27
Харчуш
27
Харчуш
25
Аграфиотис
38
Бергсма
3
МакИнтош
3
МакИнтош
38
Бергсма
10
Махи
4
Худемакерс
4
Худемакерс
10
Махи
7
Балк
10
Маулун
10
Маулун
7
Балк
6
Паулиссен
23
Якобс
23
Якобс
6
Паулиссен
4
Сманд
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
4
Сманд
Остались в запасе
Экселсиор
Камбур
20
Паскаль Куйпер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
20
Yassin Ayoub
ЦП
29
Mike van Duinen
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
38
Винсент Пикел
ЦП
14
Майкл Брей
ЛВ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
20
Паскаль Куйпер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
20
Yassin Ayoub
ЦП
29
Mike van Duinen
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
38
Винсент Пикел
ЦП
14
Майкл Брей
ЛВ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча Экселсиор - Камбур
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
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